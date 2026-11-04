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"Это угроза ядерной безопасности всей Европы": Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
90
"Это угроза ядерной безопасности всей Европы": Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС
Денис Шмыгаль. Источник: Кабмин

В ночь на 3 ноября российские войска ударили тремя дронами по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Такие действия врага создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что эта атака является серьезным шагом эскалации, о котором украинская сторона уже проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Ожидаем должной реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских АЭС", – заявил Шмыгаль.

''Это угроза ядерной безопасности всей Европы'': Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС

Хмельницкая АЭС на карте. Источник: Скриншот Google Maps

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Вице-премьер рассказал о состоявшейся встрече с послами стран G7, ЕС и NB8, во время которой он проинформировал партнеров о массированном обстреле Украины.

"Россия применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями снова стали объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии", – сообщил он.

''Это угроза ядерной безопасности всей Европы'': Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС

Встреча с послами стран G7, ЕС и NB8. Источник: Telegram/Денис Шмыгаль

''Это угроза ядерной безопасности всей Европы'': Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС

Скриншот публикации Дениса Шмыгаля в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вынуждены ограничивать мощность атомных электростанций, поскольку из-за российских ударов поврежденные подстанции "Укрэнерго" и ДТЭК не могут передать потребителям всю произведенную электроэнергию. Украинцев предупредили, что государственные энергообъекты до сих пор не полностью защищены, а Россия может усиливать атаки на Киевский регион, чтобы ухудшить положение Украины накануне возможных мирных переговоров.

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