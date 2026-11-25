Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на равноправные партнерские отношения с Венгрией. Он выразил надежду, что Будапешт поддержит наш евроинтеграционный курс и развитие двустороннего сотрудничества в энергетике, торговле, инфраструктуре и безопасности.

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Об этом Зеленский сказал 24 ноября на совместной с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пресс-конференции. Он подчеркнул, что движение Украины к членству в ЕС – это необратимый путь, который выбрал украинский народ.

"Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество абсолютно честно, открыто, по-партнерски, и важно, что Венгрия поддерживает нас, наше движение в Европейский Союз. Для нас это очень важно. Для нас это необратимый путь, прежде всего, это выбор нашего народа – быть будущим членом Европейского Союза. И сегодня, во время войны, для нас очень важно. И открытие кластеров – очень важно, потому что это поддерживает моральный дух нашего государства", – отметил гарант.

Он добавил, что Украина заинтересована в отношениях с Венгрией, основанных на равноправии и взаимном уважении к обоим народам. Президент поблагодарил Мадьяра за осуждение российской агрессии и поддержку Украины.

"Украинская оборона имеет значение для, я уверен, всей Европы. И это уже было доказано опытом 20-го века. Москва всегда ломает независимость, ломает свободу других в Европе, если ей удается сломать независимость и свободу в Украине. В этом столетии России это не удастся", – заявил Зеленский.

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Напомним, что на днях медиа со ссылкой на дипломатов писали, что Венгрия якобы отозвала свои возражения против того, чтобы Украина и Молдова открыли последние два из шести кластеров переговоров о членстве в Европейском Союзе. Речь идет о согласовании законодательства в сферах сельского хозяйства и экологии.

В то же время Мадьяр после встречи с Зеленским сказал, что открытие последних кластеров по вступлению Украины в Евросоюз – лишь технический этап переговорного процесса, причем последний может быть довольно длительным.

Главные истории дня

Премьер-министр Венгрии предостерегает украинцев от ожиданий скорого вступления нашей страны в блок европейских государств. Дело в том, что после открытия всех кластеров начинается "сложный бюрократический процесс".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречи с представителями венгерской общины. Это был первый визит главы венгерского правительства на Закарпатье с 2015 года и первая поездка Мадьяра в Украину на посту премьер-министра.

По его словам, высшее руководство Украины и Венгрии за последние недели успело достичь определенных договоренностей по вопросам, которые предыдущее венгерское правительство использовало для обострения отношений между странами. Среди прочего, достигнуты договоренности по вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.