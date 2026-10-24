"Это все равно не сработает": Трамп не исключил введение 200% пошлин против России и Украины. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работатьДрапатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работатьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПрезидент Украины Владимир Зеленский"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для УкраиныДавид АрахамияРаздача денег в конвертах нардепам: ОГП передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях АрахамииМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярные польские магазины открылись в Украине: названы адреса Pepco"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со СвитолинойРоссия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видеоРоссия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видеоНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врагаНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врагаИллюстрация – 1000 гривенУкраинцы могут получить от государства уже "выплаченные" деньги: кому начислят до 3100 грн"Очень испугался. До сих пор трясет": игрок "Динамо" описал кошмарный момент мачта с "Кудривкой". Видео"Очень испугался. До сих пор трясет": игрок "Динамо" описал кошмарный момент мачта с "Кудривкой". Видео

"Это все равно не сработает": Трамп не исключил введение 200% пошлин против России и Украины. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
195
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп озвучил идею о введении 200% пошлин в отношении России и Украины. Он заявил, что пошлины уже помогли положить конец восьми войнам, причем пять из них завершились именно благодаря угрозам ввести 200-процентный сбор для обеих сторон конфликта.

Соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу, 23 октября, выступая на предвыборном митинге. Однако сразу же после этого объяснил, почему с войной РФ против Украины это не сработает.

"Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Пять из восьми, я бы сказал, были связаны с торговлей и пошлинами – что если вы продолжите борьбу, мы введем 200% пошлин на вас обоих. И удивительно, что они остановились, они прекратили войну", – сказал президент США.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
8,9 т.
"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину
8,9 т.
"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
6,6 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
6,6 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
Вячеслав НестеровВячеслав Нестеров
6,6 т.
Большая игра Трампа, Путина и Си и что ждет Украину дальше
6,6 т.
Большая игра Трампа, Путина и Си и что ждет Украину дальше

"Возможно, нам стоит немедленно сделать это с Украиной и Россией. Я никогда об этом не думал", – продолжил Трамп.

Однако сразу же после этого он заявил, что "это все равно не сработает", поскольку Соединенные Штаты не импортируют из России и Украины достаточно товаров, чтобы этот метод был действенным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие пошлины на европейские товары или полностью прекратить торговлю с Евросоюзом. Глава Белого дома отметил, что пойдет на такой шаг, если блок реализует план по предоставлению Канаде статуса первого в истории "ассоциированного члена".

Похожие темы
Война в УкраинеТорговая война ТрампаУкраинаРоссия (тег)пошлиныДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!