''Это ответ Путина на усилия по достижению мира'': западные лидеры отреагировали на террористический удар России по вокзалу в Днепре

В четверг, 29 октября, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре и жилые кварталы других украинских городов. В результате ударов погибли и получили ранения мирные жители, среди них – дети.

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Западные лидеры осудили российские атаки, выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также призвали усилить международное давление на Москву. Они подчеркнули, что удары по гражданскому населению противоречат заявлениям Кремля о стремлении к миру. Свои позиции политики опубликовали в соцсети X.

Западные лидеры призвали усилить давление на Россию

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал российские атаки очередной жестокой и разрушительной серией ударов по мирному населению Украины. Он выразил соболезнования Владимиру Зеленскому и украинцам в связи с атакой беспилотников на железнодорожный вокзал в Днепре и ударами по жилым районам Чернигова и Кременчуга.

Кошта подчеркнул, что Евросоюз и далее будет усиливать давление на Россию и поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Он также призвал международных партнеров присоединиться к этим усилиям.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова напомнила о последствиях российских атак в нескольких украинских городах. В Днепре в результате удара беспилотника по железнодорожному вокзалу погибли 14 человек, ожидавших поезд. В Чернигове российский дрон атаковал центр города, убив двух 15-летних девушек. Еще как минимум 11 человек получили ранения, среди них двое детей.

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В Кременчуге в результате удара по многоквартирному дому погибли два человека, еще 11 пострадали, в том числе трое детей. В Запорожье атаки беспилотников на два автобуса привели к ранению пяти человек.

Матернова назвала эти удары террористическими актами, несовместимыми с заявлениями России о стремлении к деэскалации и миру. Она призвала демократический мир усилить политическое и экономическое давление на администрацию российского диктатора Владимира Путина.

"Каждый раз, когда Россия усиливает атаки на Украину, мы должны усиливать давление на Россию", – подчеркнула дипломат, добавив, что Москва не реагирует на слова, поэтому международное сообщество должно действовать решительнее.

Главные истории дня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования украинцам в связи с российским ударом по железнодорожному вокзалу в Днепре, который привел к многочисленным жертвам.

Он подчеркнул, что для достижения мира нужны гораздо более серьезные шаги, чем локальное прекращение огня, о котором недавно договорились в Олешках. Макрон назвал неприемлемым отказ России от предложенных инициатив, в то время как она продолжает усиливать эскалацию и наносить удары по гражданскому населению.

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Французский лидер призвал активизировать совместные усилия для достижения справедливого и прочного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров.

Президент Чехии Петр Павел назвал российский удар по мирным жителям на железнодорожном вокзале в Днепре неоправданным. Он выразил соболезнования семьям погибших, пострадавшим и всем украинцам, которые годами страдают от российского террора.

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Павел напомнил, что Украина неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, и подчеркнул: теперь Россия должна подтвердить собственную готовность не словами, а конкретными действиями.

По словам чешского лидера, основой переговоров должны быть защита гражданского населения и возвращение похищенных украинских детей в их семьи. Он также заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Чехии, подчеркнув, что украинцы, как и чехи, заслуживают безопасной жизни в собственной стране.

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В посольстве Великобритании в Киеве подчеркнули разительное противоречие между стремлением Украины к миру и действиями России.

"Пока Украина стремится к миру, Россия убивает мирных жителей", – говорится в сообщении диппредставительства. Британские дипломаты выразили соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям, а также напомнили, что накануне Великобритания объявила об увеличении поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал российские атаки на Украину ужасными. По его словам, под ударом оказались железнодорожная платформа в Днепре, оживленный центр Чернигова и многоквартирный дом в Кременчуге. В результате атак погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе дети.

"Это ответ Путина на усилия по достижению мира: еще больше насилия", – подчеркнул Цахкна. Он убежден, что Россия откажется от своих военных целей и перейдет к серьезным переговорам только под усиленным международным давлением.

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Глава МИД Эстонии призвал ввести более жесткие санкции против России, углубить ее международную изоляцию и увеличить поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала удар по железнодорожному вокзалу в Днепре массовым убийством. По ее словам, террористические атаки, организованные государством, свидетельствуют не о стремлении к миру, а о противоположном.

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Браже выразила солидарность с семьями погибших и украинцами и заверила, что Латвия продолжит поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожную платформу в Днепре, где находились пассажиры и поезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье. В результате удара погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, европейские страны и государства G7 усилить санкции против Москвы и российской военной машины. По словам главы государства, международное давление на Россию не должно ослабевать, пока продолжается война против Украины.

В то же время после атаки российские пропагандистские ресурсы начали распространять сообщения, призванные оправдать удар и переложить ответственность за гибель людей на Украину.

В частности, подконтрольные Кремлю каналы продвигали версию, будто беспилотник упал на железнодорожную платформу в результате работы украинской противовоздушной обороны. В других публикациях россияне цинично утверждали, что украинские власти якобы намеренно организовали провокацию.