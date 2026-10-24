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"Это технически невозможно": в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
1,1 т.
Илон Маск. Иллюстрация
Илон Маск снова оскандалился. Иллюстративное фото. Источник: X (Twitter) @elonmusk

Силы обороны Украины физически не могут использовать обычный Starlink для ударов по России. Подобные операции можно проводить только через Starshield – специальную военную систему спутниковой связи, своего рода ответвление Starlink.

Это объяснили в Telegram Сергей ("Флеш") Бескрестнов и Сергей Стерненко. Они отреагировали на критику со стороны владельца SpaceX, американского бизнесмена Илона Маска.

Как отметил Бескрестнов, специалист в области военных радиотехнологий и внештатный советник президента Украины, очень странно, что глава американской аэрокосмической компании не знает, как работает его собственный продукт (Starlink является проектом и торговой маркой SpaceX).

Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink в Украине (включая временно оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения в 70–90 километров в час. Над территорией РФ Starlink вообще не работает.

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"Таким образом, мы ФИЗИЧЕСКИ не можем использовать коммерческий Starlink для ударов Deep- и Middle strikes", – подчеркнул "Флеш".

''Это технически невозможно'': в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink

Сообщение советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны. Источник: Скриншот Telegram "Сергій FLASH | Про технології"

Стерненко, волонтер, который ранее был внештатным советником министра обороны, также отреагировал. "Как человек, который был внутри процесса в МО, могу точно сказать, что это неправда", – подчеркнул он.

"В феврале этого года были введены белые списки. Стационарные терминалы могли регистрировать на себя и военные, и гражданские. Но для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было вносить его в специальный список и подключать к военной системе Starshield. Иначе любые терминалы спутниковой связи в Украине не работали.

То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно. Все миссии беспилотников, которым требовалась спутниковая связь, могли осуществляться только с использованием Starshield", – рассказал Стерненко.

''Это технически невозможно'': в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink

Текст поста волонтера Сергея Стерненко. Источник: Скриншот Telegram STERNENKO

Что предшествовало

24 октября Маск ответил на упреки, которые он получил за ограничение работы своего спутникового интернета в Украине.

Он пожаловался, что использование этой гражданской коммерческой услуги для "ударов дронов с целью убийства людей" никогда не разрешалось и не должно разрешаться.

''Это технически невозможно'': в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink

Автоматический перевод с английского языка на украинский. Источник: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

Как писал OBOZ.UA, Илон Маск не впервые отметился скандальным заявлением, касающимся Украины. Недавно он обвинил украинскую верхушку в обогащении за счет поддержки Вашингтона, а некоторых американских политиков – в использовании помощи Киеву для финансирования своих кампаний.

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