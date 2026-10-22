''Это осознанный выбор'': Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева, заявив, что оккупанты сознательно выбрали и оружие, и район атаки, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданским лицам. В ночь на 22 октября одна из баллистических ракет с кассетной боевой частью попала в Печерском районе столицы, между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его словам, в результате обстрела повреждения получили здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура. Зеленский подчеркнул, что вблизи места попадания не было ни одного военного объекта.

Зеленский назвал удар по Киеву сознательным выбором России

"Это еще один чрезвычайно показательный удар – показательный тем, что он неслучайный. Это сознательный выбор оружия, сознательный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданским лицам", – заявил президент.

Он объяснил, что российские войска применили против столицы, в частности, три баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. Такие ракеты взрываются в воздухе при заходе на цель и поражают все вокруг в радиусе до 400 метров.

Глава государства подчеркнул, что Россия не меняет подходов к ведению войны и не демонстрирует настоящего желания ее прекратить.

"Россия не изменила своих подходов к ведению этой войны и не предпринимает шагов, которые могли бы свидетельствовать о настоящем стремлении остановить войну", – отметил он.

РЕКЛАМА

Массированные удары по регионам и энергетике

Зеленский также сообщил, что в течение дня российские атаки продолжались в Киеве и других городах. Под ударами оказались Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, населенные пункты Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ровненской областей. В Харькове была поражена городская электричка.

Главные истории дня

Отдельно президент обратил внимание на продолжение ударов по энергетической инфраструктуре. С 11 октября зафиксировано более 170 попаданий по важным объектам энергетики, несмотря на то, что украинской противовоздушной обороне удается сбивать значительную часть ударных дронов и часть ракет.

По словам Зеленского, разведка определила приоритеты дальнейших российских атак на ближайшие недели. Он предположил, что Россия пользуется замедлением поставок систем ПВО от партнеров и ослаблением давления на Москву.

РЕКЛАМА

Президент поручил Министерству обороны вместе с военным командованием и Министерством иностранных дел проинформировать партнеров о ситуации и имеющихся угрозах. Он подчеркнул необходимость ускорить поставки оборонных пакетов, которые уже были согласованы.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли несколько ударов баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки есть погибший, пострадавшие и разрушения в разных районах столицы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины, а не только удержание уже оккупированных территорий. По словам главы государства, даже возможные политические изменения в США не устранят угрозу российской агрессии, пока Россией руководит Путин.