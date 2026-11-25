Североатлантический альянс против того, чтобы страны блока сбивали российские ракеты над территорией Украины еще до того, как они пересекут границу. Сейчас союзники считают такой подход "невозможным".

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Об этом в среду, 25 ноября, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Как передает RMF24, именно Польша выдвигала эту идею после многочисленных инцидентов с падением дронов, а также после серьезного нарушения воздушного пространства 20 ноября – когда три российские ракеты Х-101 долетели до Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Обсуждения были, но в НАТО не готовы к такому шагу

Томчик сказал, что разговоры о противодействии российским средствам поражения (в частности, над территорией Украины) продолжаются уже несколько месяцев.

Предыдущие переговоры завершились выводом о том, что предложенная Варшавой процедура "невозможна".

"НАТО никоим образом не поддерживает это. Это (решение. – Ред.) создает многочисленные осложнения", – рассказал Томчик.

Что предшествовало

По данным Bloomberg, 23 ноября на встрече послов стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) представители Польши предложили рассмотреть вариант перехвата российских ракет над Украиной, если они направляются в сторону государств Североатлантического альянса.

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Отдельные союзники якобы поддержали это, но достичь единодушия не удалось.

Пока что в НАТО ограничились решением направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для более эффективного мониторинга воздушного пространства на востоке страны.

Как писал OBOZ.UA, Цезарий Томчик также сообщил, что польское правительство в конце декабря или в начале января 2027 года хочет создать бесполетную зону на востоке РП вблизи Украины. Зона закрытого неба будет охватывать территорию в нескольких десятках километров от границы.

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