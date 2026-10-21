"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot

Польша не имеет возможности передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама не входит в число стран НАТО, располагающих достаточными запасами таких боеприпасов. Однако Варшава поддерживает Киев всеми доступными ей способами.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью PAP. Он отметил, что в отношении ракет для Patriot Польша может лишь призвать страны, располагающие такими запасами, передать их Украине.

В НАТО есть ракеты, но Польша не может ими поделиться

Сикорский признал, что ситуация с запасами ракет для систем ПВО стала серьёзной проблемой.

По его словам, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился. В то же время Россия производит больше ракет, чем у союзников есть средств для их нейтрализации.

"Это настоящая проблема", — сказал польский министр.

Он отметил, что среди стран НАТО есть государства, которые еще располагают ракетами для Patriot и могут передать их Украине. Однако Польша к их числу не относится.

"Польша поддерживает Украину, как только может, но здесь мы можем лишь присоединиться к призывам, чтобы государства, имеющие ракеты для Patriot, поделились ими с Украиной", — заявил Сикорский.

Сикорский упомянул о замороженных активах России

Отдельно глава польского МИД рассказал о финансовой поддержке Украины. По его словам, кредит ЕС в размере 90 млрд евро еще не исчерпан, а страны Евросоюза продолжают предоставлять новые пакеты помощи.

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В то же время Сикорский считает, что рано или поздно ЕС придется вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Он отметил, что не ожидает достижения договоренности по этому вопросу до зимы. По словам польского министра, Европейская комиссия работает над решениями, которые могли бы убедить Бельгию не блокировать соответствующую договоренность.

"Цель состоит в том, чтобы Бельгия — которая в настоящее время блокирует соглашение — не осталась один на один с риском возможных судебных исков со стороны России. Мы считаем, что этот риск незначителен, но все же стоит распределить его между участниками", — сказал польский политик.

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Польша готовит учения "коалиции желающих"

Сикорский также рассказал об участии Польши в форматах поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.

По его словам, в следующем месяце в Польше пройдут учения так называемой "коалиции желающих". Варшава рассматривает их как свой вклад в подготовку потенциала для обеспечения мира после возможного прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Это наш вклад в подготовку потенциала для обеспечения мира после возможного — и, хотелось бы, чтобы он наступил как можно скорее — прекращения огня или заключения мирного соглашения", — сказал Сикорский.

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Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Греции также объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot. В Афинах заявили, что готовы помогать Киеву, но "не в ущерб собственной обороне".

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. При этом ракеты уже оплачены союзниками Украины. Украинские чиновники и военные считают, что Вашингтон может намеренно задерживать поставки, чтобы оказать давление на Киев.