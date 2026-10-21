"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоУкраина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоОтключения света в Украине. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октябряМолодая картошка в магазине. ИллюстрацияПопулярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограммДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутатИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутат"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных ОлешкахДевушка греется у батареи во время отопительного сезона. ИллюстрацияОтопительный сезон 2026-2027: когда украинцам начнут массово включать батареиДональд Трамп и Владимир ПутинТрамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить Путина на саммит G20 в Майами — WP"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в РоссиюИллюстративное фото: граница, пограничник проверяет автомобиль.Польша может изменить правила пересечения границы с Украиной: что планируется ввести

"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
27
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Источник: PAP

Польша не имеет возможности передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама не входит в число стран НАТО, располагающих достаточными запасами таких боеприпасов. Однако Варшава поддерживает Киев всеми доступными ей способами.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью PAP. Он отметил, что в отношении ракет для Patriot Польша может лишь призвать страны, располагающие такими запасами, передать их Украине.

В НАТО есть ракеты, но Польша не может ими поделиться

Сикорский признал, что ситуация с запасами ракет для систем ПВО стала серьёзной проблемой.

По его словам, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился. В то же время Россия производит больше ракет, чем у союзников есть средств для их нейтрализации.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
42,2 т.
Зеленский прибыл в Норвегию и провел встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. Видео
42,2 т.
Зеленский прибыл в Норвегию и провел встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. Видео
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
12,8 т.
В Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – Песков
12,8 т.
В Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – Песков
Тарас РадьТарас Радь
10,9 т.
Навроцкий хочет стать польским Трампом, или Как правые готовят захват всей власти в Польше
10,9 т.
Навроцкий хочет стать польским Трампом, или Как правые готовят захват всей власти в Польше

"Это настоящая проблема", — сказал польский министр.

Он отметил, что среди стран НАТО есть государства, которые еще располагают ракетами для Patriot и могут передать их Украине. Однако Польша к их числу не относится.

"Польша поддерживает Украину, как только может, но здесь мы можем лишь присоединиться к призывам, чтобы государства, имеющие ракеты для Patriot, поделились ими с Украиной", — заявил Сикорский.

Сикорский упомянул о замороженных активах России

Отдельно глава польского МИД рассказал о финансовой поддержке Украины. По его словам, кредит ЕС в размере 90 млрд евро еще не исчерпан, а страны Евросоюза продолжают предоставлять новые пакеты помощи.

В то же время Сикорский считает, что рано или поздно ЕС придется вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Он отметил, что не ожидает достижения договоренности по этому вопросу до зимы. По словам польского министра, Европейская комиссия работает над решениями, которые могли бы убедить Бельгию не блокировать соответствующую договоренность.

"Цель состоит в том, чтобы Бельгия — которая в настоящее время блокирует соглашение — не осталась один на один с риском возможных судебных исков со стороны России. Мы считаем, что этот риск незначителен, но все же стоит распределить его между участниками", — сказал польский политик.

Польша готовит учения "коалиции желающих"

Сикорский также рассказал об участии Польши в форматах поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.

По его словам, в следующем месяце в Польше пройдут учения так называемой "коалиции желающих". Варшава рассматривает их как свой вклад в подготовку потенциала для обеспечения мира после возможного прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Это наш вклад в подготовку потенциала для обеспечения мира после возможного — и, хотелось бы, чтобы он наступил как можно скорее — прекращения огня или заключения мирного соглашения", — сказал Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Греции также объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot. В Афинах заявили, что готовы помогать Киеву, но "не в ущерб собственной обороне".

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. При этом ракеты уже оплачены союзниками Украины. Украинские чиновники и военные считают, что Вашингтон может намеренно задерживать поставки, чтобы оказать давление на Киев.

Похожие темы
Военная помощь УкраинеВойна в УкраинеПольшаPatriotНАТОРадослав СикорскийРадослав Сикорский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники