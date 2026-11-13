"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для Украины

Украина не может рассчитывать на действенные гарантии безопасности, если их содержание будет определяться с согласия России. В то же время любые договоренности, предусматривающие территориальные уступки в обмен на непонятные обещания защиты, фактически будут означать принуждение к капитуляции.

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Главной гарантией независимости страны должна стать сильная армия, оснащенная современным вооружением и системой противоракетной обороны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Огрызко раскритиковал идею гарантий безопасности с согласия России

Комментируя обсуждение гарантий безопасности для Украины, в частности применение четвертой и пятой статей НАТО, которые предложил Джаред Кушнер, Огризко обратил внимание на позицию России. По его словам, российская сторона отвергла эту идею, а американская логика связывает возможность предоставления гарантий с территориальными вопросами.

Огризко подчеркнул, что особенно неприемлема позиция, согласно которой гарантии для Украины должны быть такими, на которые согласится Москва.

"Более того, он сказал, что гарантии нужно обсуждать, но для Украины они будут лишь такими, на которые согласится Россия. Тогда о чем мы вообще говорим? Это, извините, просто абсурд высшего уровня", – заявил бывший министр.

По его мнению, такой подход фактически вынуждает Украину согласиться на капитуляцию, после чего Россия еще и попытается навязать собственное видение гарантий безопасности.

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Главной гарантией безопасности должна стать украинская армия

Огрызко убежден, что основой защиты Украины должны быть собственные военные возможности. Он назвал ориентир в 800–900 тысяч военнослужащих или даже больше, которые должны быть хорошо вооружены и обеспечены самой современной техникой.

"Повторю еще раз: главная гарантия безопасности Украины – это ее армия. 800–900 тысяч военных, а может, и больше, до зубов вооруженных, с самыми современными видами вооружения и системой противоракетной обороны", – отметил он.

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Отдельно бывший глава МИД упомянул планы относительно украинской системы противоракетной обороны. По его словам, этой зимой должны состояться тестовые пуски против баллистических ракет, а в 2027 году система должна поступить на вооружение и получить возможность практического применения.

Россия боится украинских дальнобойных возможностей

Еще одной важной гарантией безопасности Огрызко назвал способность Украины наносить удары на большие расстояния, в частности достигать целей за Уралом.

"Наши дальнобойные возможности, способные достигать целей за Уралом, – это именно то, чего боится Россия", – подчеркнул он.

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Огрызко напомнил, что еще в 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил об опасениях Москвы по поводу размещения соответствующих вооружений в Украине. Тогда он рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен не дал ему гарантий, что Украину не примут в НАТО.

По словам бывшего министра, максимум, на что тогда могли рассчитывать россияне, – это обещание, что системы малой и средней дальности будут размещать не на восточной, а на западной границе Украины.

Огрызко призвал выдержать давление до Нового года

Также Огрызко высказался о давлении на Украину со стороны президента США Дональда Трампа при поддержке Москвы. Он считает, что сейчас важно выдержать ближайший период, после чего ситуация может развиваться по другому сценарию.

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"Сейчас нам нужно просто продержаться эти полтора месяца до Нового года, а фактически даже меньше. В Америке каникулы начинаются не 1 января, а за два-три недели до этой даты", – пояснил он.

По мнению Огризко, речь идет примерно о месяце, в течение которого Украине придется выдерживать давление прежде всего со стороны Трампа и Москвы. После этого, как считает бывший министр, ситуация будет развиваться по совершенно иному сценарию.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, Марко Рубио непублично выразил сомнения относительно возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Пока что Вашингтон лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренностей с Москвой.

Также Рубио считает, что Украина после окончания полномасштабной войны должна получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Российскую Федерацию.