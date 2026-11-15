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"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
4,6 т.
"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине
Эммануэль Макрон

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах и пытается сломить Украину ударами по гражданской инфраструктуре. Однако принуждение Украины к несправедливому миру лишь усилит ее уязвимость и создаст угрозу для всей Европы.

Об этом на платформе Х заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал продолжать финансовую и военную поддержку Украины и работать над справедливым и длительным миром.

Макрон предупредил о риске новой войны из-за уступок Кремлю

Обращаясь к французам, Макрон отметил, что последние контакты с представителями США подтвердили нежелание главы Кремля вести переговоры. По его словам, российская армия не только не добивается успехов на фронте, но и отступает, неся значительные потери.

Вместе с тем РФ пытается истощить Украину массированными атаками на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить страну без света зимой.

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Французский лидер подчеркнул, что партнеры не могут допустить реализации этого замысла. Поэтому, по его словам, необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и помогать ей защищать людей, электростанции и энергосети.

"Будем откровенны: те, кто хочет рационализировать средства Украины, по сути, желают принудить ее к несправедливому миру, к длительной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт следующей войны. Это не может быть позицией Франции", – написал Макрон.

Макрон высказался о будущем Украины в НАТО

Он также подчеркнул важность совместной работы с Украиной над достижением справедливого и долгосрочного мира. По его словам, Европа должна взять на себя полную ответственность за этот процесс, ведь от его результата зависит безопасность всего континента.

Французский лидер отдельно подчеркнул важную роль Украины в будущей системе европейской безопасности и ее взаимодействии с НАТО.

"В любом случае я хочу заявить о своей убежденности в том, что Украина, обладающая первой конвенциональной армией Европы, играет ключевую роль вместе с НАТО – в котором ей отведено полноправное место", – говорится в сообщении.

''Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров'': Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине

Пост. Источник: Скриншот

''Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров'': Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине

Пост. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров о завершении войны американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории России, однако готова обсуждать комплексный пакет гарантий безопасности.

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