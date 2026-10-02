''Это вопрос чести'': в Южной Корее пригрозили Украине ''мерами'' из-за скандала с военнопленными из КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине дополнительными мерами, если Киев и впредь не будет признавать соглашение о неразглашении информации о передаче Сеулу военнопленных из КНДР и не принесет публичных извинений. В то же время украинская сторона надеется в ближайшее время урегулировать дипломатическое недоразумение.

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Об этом Ли Чжэ Мён написал в социальной сети X. По его словам, именно украинская сторона настаивала на конфиденциальности, однако впоследствии в одностороннем порядке раскрыла информацию о передаче северокорейских военных.

После этого он выразил Киеву своё разочарование, соблюдая максимальную вежливость. В ответ украинская сторона заявила, что никакой такой договоренности не было. Ли Чжэ Мён расценил это как фактическое обвинение главы другого государства во лжи. В то же время Киев отрицает существование соглашения о конфиденциальности.

Сеул требует извинений

Ли Чжэ Мён заявил, что после этого Южная Корея потребовала от Украины признать соглашение о неразглашении и принести публичные извинения. По его словам, вместо этого украинская сторона говорила о возможности военного столкновения между Северной и Южной Кореей.

Южнокорейский лидер заявил, что такие действия вызывают у Сеула серьезную озабоченность, поскольку, по его мнению, могут спровоцировать военный конфликт на Корейском полуострове.

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"Если они и в дальнейшем будут отказываться признать факты и принести публичные извинения, мы будем принимать дополнительные меры", — написал Ли Чжэ Мён.

Он подчеркнул, что этот вопрос касается достоинства граждан и государства Республика Корея, а потому Сеул не может оставить его без внимания.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию дипломатическим недоразумением и заявил, что Киев работает над ее скорейшим урегулированием. Он также отметил, что Южная Корея важна для Украины, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

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В украинской стороне пояснили, что обнародовали лишь информацию о передаче военнопленных, не раскрывая деталей проведения операции. В Офисе президента Украины отметили, что скрывать сам факт возвращения военных в Сеул было бы странно.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Впоследствии в Украине уточнили, что возвращение двух граждан КНДР состоялось в результате прямых контактов с южнокорейской стороной.

Двух северокорейских военных украинские силы захватили в январе 2025 года на территории Курской области РФ. Они находились там в составе военного контингента КНДР, который воевал на стороне России. Оба пленных выразили желание попасть в Южную Корею.

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Ранее Сеул не подтверждал их прибытие, ссылаясь на возможные риски для безопасности военных и их родственников, остающихся в Северной Корее. В то же время южнокорейское правительство заранее знало, что Зеленский планирует упомянуть о военнопленных в своем выступлении. По данным Сеула, Киев сообщил об этом заранее, но не уточнил, в каком формате будет обнародована информация.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в разглашении информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. По его словам, Киев обнародовал эти данные вопреки предварительной договоренности о конфиденциальности.

В Сеуле объясняли необходимость неразглашения рисками для самих военных и их родственников, а также дипломатическими и соображениями безопасности. В то же время южнокорейская сторона настаивает на существовании договоренности о конфиденциальности, тогда как Киев это отрицает.