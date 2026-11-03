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"Это повод больше не встречаться": Зеленский прокомментировал идею россиян о телефонном разговоре с Путиным

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
51
"Это повод больше не встречаться": Зеленский прокомментировал идею россиян о телефонном разговоре с Путиным
Зеленский объяснил, почему не приглашает Путина в Киев. Источник: коллаж OBOZ.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские заявления о якобы готовности провести личные переговоры между лидерами Украины и РФ в Москве являются деструктивными. Он также объяснил, почему не видит смысла в телефонном разговоре с Владимиром Путиным: по словам Зеленского, Россия может использовать его как повод для того, чтобы избежать прямых двусторонних переговоров.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 3 ноября. Он ответил на вопросы журналистов о возможном разговоре или встрече с Путиным.

Приглашать того, кто не приедет, – деструктивно

По словам президента, Украина не приглашает Путина в Киев, поскольку не видит смысла в таких приглашениях – он все равно не приедет.

В то же время Зеленский назвал столь же бессмысленным предложение провести переговоры в Москве.

Такие заявления Кремля Зеленский назвал "плевком в лицо" всем, кто хочет мира.

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"Мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, они в 2022 году пришли к нам без приглашения. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, – это деструктивно. Так же как и приглашать меня в Москву, то, что делает Россия, – деструктивно. Это просто плевать в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву", – заявил президент.

Мы понимаем эту игру Кремля

Президент также объяснил, почему не видит смысла в телефонном разговоре с Путиным. Он считает, что такой разговор Россия может использовать как повод избежать дальнейшей личной встречи.

Зеленский подчеркнул, что хочет не лекций на историческую тему, а выработки реальных шагов к миру.

"Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться. И мы понимаем эту игру, она бесперспективна. Это будет очень официальный, сухой телефонный разговор, в котором я буду в очередной раз слушать историческую лекцию от лидера Российской Федерации, а не реальные шаги к тому, как действительно закончить войну", – сказал президент.

Он подчеркнул, что для завершения войны нужно не только говорить, но и непосредственно договариваться и обсуждать конкретные шаги.

Первый шаг к миру – прекращение огня

Президент подчеркнул, что первым конкретным шагом к завершению войны должно стать прекращение огня.

"Если мы хотим закончить войну, мы должны встречаться и сделать первый шаг – прекратить огонь", – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что для самого прекращения огня встреча лидеров даже не является обязательной. По словам президента, если бы Россия действительно хотела этого, то могла бы согласиться на прекращение огня и без предварительных переговоров.

Зеленский также отметил, что Украина готова встречаться в трехстороннем формате, если такие переговоры будут предусматривать реальные шаги к деэскалации.

"Прекращение огня возможно и без встречи, если бы со стороны России было желание. Мы этого не видим. Они хотят диалога в том или ином формате. Они предлагают трехсторонний формат. Если это шаги к деэскалации, то да – можем встречаться в трехстороннем формате", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в России утверждают, что Путин якобы готов ответить на телефонный звонок Зеленского, и что он никогда не отказывался от международных контактов. В то же время в Кремле заявили, что переговоры Путина и Зеленского должны состояться в Москве.

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