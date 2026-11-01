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"Это первый такой случай": Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за посредничество в прекращении огня в Олешках

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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"Это первый такой случай": Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за посредничество в прекращении огня в Олешках
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации прекращения огня во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, откуда удалось эвакуировать гражданских. Он заявил, что Украина будет поддерживать продолжение этой инициативы.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Тони Перкинсу. "Прежде всего мы очень благодарны первой леди Мелании Трамп за это посредничество и помощь", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что инициатива Мелании Трамп – это первый случай, когда РФ согласилась на временное перемирие.

Отвечая на вопрос, может ли эта инициатива стать началом более широкого прекращения огня, президент отметил, что Украина с самого начала поддерживала предложение американской стороны и президента США Дональда Трампа о безусловном прекращении огня. Это было еще в начале 2025 года, и впоследствии Киев неоднократно подтверждал свою позицию.

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"Но Россия никогда не соглашалась ни на какое прекращение огня: ни в энергетической сфере, ни на море, ни на отдельных территориях", – отметил гарант.

По его словам, эта инициатива первой леди США – "это первый такой случай", когда РФ согласилась.

"Надеюсь, что ее (инициативу – Ред.) удастся продолжить. Если это будет продолжаться и от американской стороны вновь будут поступать такие сигналы, это будет замечательно, и мы это поддержим", – добавил Зеленский.

Люди из Олешек уже в Украине

Эвакуированные жители Олешек Херсонской области уже вернулись в Украину, прибыв через территорию Беларуси. Ранее в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет с гражданами и представителями украинской и российской делегаций, участвовавшими в гуманитарной операции в прифронтовом городе.

Сразу после прилета людей пересадили в автобусы для отправки на родину. Они поделились первыми впечатлениями после эвакуации.

После завершения эвакуации людей президент Владимир Зеленский выразил надежду, что гуманитарный доступ к Олешкам сохранится. Также он подтвердил, что украинские граждане пересекли границу Украины в Черниговской области.

Глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам и Мелании Трамп за посредничество. Также президент поблагодарил Силы обороны Украины, которые с честью гарантировали условия безопасности для гуманитарной операции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также поблагодарил Меланию Трамп за человечность, неравнодушие, исключительную чуткость и личное участие во всех этапах этого сложного процесса.

"Ее постоянное внимание, поддержка и непосредственное участие стали определяющими для успешного проведения миссии. Именно благодаря ее личному участию удалось реализовать эту гуманитарную инициативу", – сообщил омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, первая леди США Мелания Трамп готова продолжать гуманитарные усилия в Украине после завершения операции в Олешках, если президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин будут готовы к дальнейшему сотрудничеству с ней. Об этом говорится на фоне ее работы над следующим этапом воссоединения украинских детей с семьями.

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