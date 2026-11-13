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"Это последнее, что стоит делать": премьер Эстонии назвал "психологическими играми" требования РФ относительно новой архитектуры безопасности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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"Это последнее, что стоит делать": премьер Эстонии назвал "психологическими играми" требования РФ относительно новой архитектуры безопасности
Кристен Михал. Источник: Facebook политика

Главное требование Европыпрекращение захватнического вторжения России в Украину, которое продолжается уже четыре года. А попытка российского диктатора Владимира Путина вести переговоры, возникшая на фоне возобновившихся усилий США по установлению мира, является "ловушкой", в которую европейские государства не должны попасть.

Так считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Как сообщает Bloomberg, "лидер Эстонии отвергает "психологические игры", как он назвал новые попытки России пересмотреть договоренности о безопасности Европы".

Что сказал Кристен Михал

"Если Россия представляет угрозу для Европы, то обсуждать построение архитектуры безопасности с тем, кто вам угрожает, – это последнее, что стоит делать", – отметил эстонский премьер.

За четыре года широкомасштабного вторжения россиян в Украину Кремль несколько раз менял "причины" своей агрессии. Первыми по времени назывались якобы необходимость "защитить" псевдореспублики Л/ДНР. Последними названо расширение НАТО на восток Европы – мол, это представляет угрозу для российской безопасности.

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Кристен Михал подчеркнул: обсуждение пересмотра европейской системы безопасности неприемлемо. По крайней мере, Эстония, как и другие страны Балтии, рассматривают свое пребывание в НАТО как надежную гарантию защиты от российской агрессии.

Эстонец убежден, что заявления из Кремля являются "играми разума", а не стремлением заключить мирное соглашение. Именно поэтому Кристен Михал не надеется, что нынешний раунд переговоров приблизит завершение войны.

"Никто не питает иллюзий, что все произойдет очень быстро. Как и сама Украина, которая готовится к тяжелой зиме", – отметил эстонский премьер.

О чем речь

По мнению Кристена Михала, активизация переговорного процесса обусловлена поражением Трампа на промежуточных выборах в США. Именно поэтому нынешняя администрация США "пытается чего-то добиться, прежде чем после выборов изменится расстановка сил". Но "проблема Европы не в американцах, а в Путине", отметил эстонец.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения по урегулированию войны в Украине, которое может касаться не только Киева, но и всей Европы.

Хотя он не раскрыл ее возможное содержание, не назвал потенциальных участников и не объяснил, о каких именно договоренностях идет речь, частично завесу тайны приоткрыли трамповские переговорщики – речь идет о НАТО. Администрация Трампа стремится рассматривать вопросы европейской безопасности параллельно с другими темами мирных переговоров с Россией.

Так или иначе, европейские страны не соглашаются обсуждать новую архитектуру безопасности на континенте, пока Москва продолжает военные действия. В ЕС настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну, и лишь после этого можно переходить к обсуждению послевоенных договоренностей.

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