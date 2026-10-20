"Это несправедливо": Зеленский рассказал, что предлагал Трампу по России, и указал на тревожные "сигналы"

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о текущих отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, предложенных Вашингтону компромиссах и тревожных действиях со стороны американских партнеров. По словам главы государства, давление на Киев перешло из формата предупреждений в плоскость реальных действий.

Видео дня

При этом украинская власть предлагала Белому дому варианты взаимодействия и сдерживания российской агрессии. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Реализованные угрозы США

По его словам, ограничение обмена разведывательной информацией и искусственное снижение скорости работы сети Starlink – это уже свершившийся факт. С помощью таких инструментов Вашингтон пытается давить на Киев, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Однако со стороны РФ нет никаких мирных инициатив и готовности к компромиссу.

"Ограничения на обмен разведывательной информацией и снижение скорости Starlink – это уже не просто угрозы, а реальность. Это несправедливо по отношению к нам. Мы по-прежнему благодарны американскому народу и команде Трампа. Но между партнерами должна быть честность", – заявил Зеленский.

Несмотря на это, Киев продолжает получать американское вооружение за счет программ, финансируемых европейскими союзниками. Однако главная проблема остается с наличием ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Что Украина предлагала Вашингтону

Зеленский раскрыл детали своих обращений к Трампу, отметив, что Украина просила о базовой помощи для защиты критической инфраструктуры в обмен на прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.

РЕКЛАМА

Киев предложил США передать средства ПВО и перехватчики для защиты украинской энергетики от российских ударов. В ответ американская сторона потребовала прекратить атаки по российским НПЗ. Однако необходимые ракеты для защиты неба Украина так и не получила, после чего последовало урезание разведданных и ограничение работы Starlink.

Зеленский назвал несправедливой ситуацию, при которой Украина остается без защиты перед ударами РФ. При этом он выразил готовность продолжать диалог и встретиться с американской переговорной командой.

Главные истории дня

Тревожные сигналы в переговорах

Отдельное внимание глава государства уделил попыткам Кремля выстроить диалог с Белым домом и Пекином без участия Киева. Зеленский выразил обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин шаг за шагом выходит из международной изоляции.

Комментируя возможные контакты между США, Китаем и Россией без участия Украины, президент отметил, что любые решения по украинскому вопросу должны приниматься только с учетом позиции Киева

"Если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались", – резюмировал глава государства, добавив, что Украина готова к обсуждению мирного соглашения, так как установление мира остается главным приоритетом.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют отправиться в Норвегию для проведения нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине. Ожидается, что к встречам присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений, касающихся интеграции Украины в Североатлантический альянс и методов ведения боевых действий. По его словам, Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, и призвал украинские власти отказаться от атак на российские НПЗ.