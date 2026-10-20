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"Это неправда": Рубио выступил с заявлением об обмене разведданными с Украиной. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
120
"Это неправда": Рубио выступил с заявлением об обмене разведданными с Украиной. Видео
Марко Рубио сделал заявление об обмене разведданными с Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отсутствие данных о российских баллистических атаках 13 и 18 октября не связано с прекращением США предоставления разведданных Украине. По его словам, могли возникнуть технические трудности с получением информации.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию DRM News. Он опроверг причастность США к проблемам с получением этих данных Украиной.

Что известно

Марко Рубио прокомментировал ситуацию с обменом разведывательными данными между Соединенными Штатами и Украиной, в частности отсутствие информации о российских атаках 13 и 18 октября.

"Я видел, как кто-то, связанный с украинским правительством, заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", — сказал Рубио.

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По его словам, возможно, существовали внутренние трудности, мешавшие Украине получить предоставленную информацию, систематизировать её и реагировать на неё.

"Мы это изучаем. Но, насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", – заверил Рубио.

Что предшествовало

В понедельник, 13 октября, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. По словам президента Владимира Зеленского, партнеры не предупредили Украину о запуске ракет.

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", — подчеркнул Зеленский.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает получать разведывательные данные от американской стороны. В то же время он подтвердил, что во время ночной атаки сигнал воздушной тревоги прозвучал с опозданием. По словам министра, это произошло из-за особого типа вооружения, которое применила Россия.

"Мы продолжаем получать разведывательные данные от американской стороны. Также верно, что во время вчерашней ночной атаки сигнал воздушной тревоги прозвучал с опозданием, но это произошло из-за особого типа вооружения, примененного российской стороной", — сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас всё сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".

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