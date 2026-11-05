"Это не те шутки, которые я могу понять": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о российских солдатах

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывания американского миллиардера Илона Маска о потерях России в войне против Украины.В частности, он отметил, что сказанное основателем компании SpaceX – это не те шутки, которые можно понять.

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Об этом глава государства заявил в тизере программы ZDF Magazin Royale на YouTube. Напомним, в конце октября Маск в соцсети Х опубликовал мнение, что российским захватчикам нужно якобы "посочувствовать", поскольку у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от ударов украинских дронов.

Что известно

Президент раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за его слова о российских потерях в войне против Украины. Ранее Маск призывал к сочувствию российским призывникам, потому что те, по его словам, "не имеют выбора".

"Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он рассуждает о том, как Россия теряет солдат", – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что российские военные находятся на чужой территории, а их страна Россия является агрессором.

"Агрессор – пусть Бог благословит, чтобы они теряли солдат, которые находятся на чужой территории, а не на своей земле", – добавил президент.

Зеленский также прокомментировал вероятность того, что Маск мог шутить, когда говорил о российских потерях в Украине.

"Я не знаю, серьезно он или несерьезно шутит. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки", – отметил глава государства.

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Что предшествовало

25 октября основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в собственной социальной сети X мнение о том, что война в Украине должна прекратиться, а российским захватчикам стоит "посочувствовать". Мол, у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от украинских ударов дронов.

"Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Стоит также проявить некоторое сочувствие к бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать под ударами дронов", – написал Маск.

Главные истории дня

Этот сомнительный тезис вызвал немалое внимание. Сообщение собрало сотни тысяч просмотров и немало возмущенных комментариев.

Публикация Илона Маска в соцсети Х. Источник: Скриншот публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что российские заявления о якобы готовности провести личные переговоры между лидерами Украины и РФ в Москве являются деструктивными. Он также объяснил, почему не видит смысла в телефонном разговоре с Владимиром Путиным: по словам Зеленского, Россия может использовать его как повод для того, чтобы избежать прямых двусторонних переговоров.