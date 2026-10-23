"Это не худшая идея": Трамп не исключил привлечения Мелании к мирным переговорам Украины и России. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцакраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAMДавид АрахамияРаздача денег в конвертах нардепам: ОГП передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях АрахамииИллюстративное изображение: наличные купюры гривны и долларыУкраинцев "готовят" к новому курсу доллара: чего ожидать от банковПрезидент Украины Владимир Зеленский"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для УкраиныНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врагаНа Сумщине и Черниговщине активизировались российские ДРГ: пограничники раскрыли планы врагаИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака наконец-то выберутся из финансовой ямы: деньги самы будут приходить в рукиМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярные польские магазины открылись в Украине: названы адреса Pepco

"Это не худшая идея": Трамп не исключил привлечения Мелании к мирным переговорам Украины и России. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
1,2 т.
"Это не худшая идея": Трамп не исключил привлечения Мелании к мирным переговорам Украины и России. Видео
Трамп не против привлечения Мелании к переговорам. Источник: скриншоты, коллаж OBOZ.UA

Президент США Дональд Трамп утверждает, что временное перемирие в Херсонской области удалось достичь исключительно благодаря его жене Мелании Трамп, которая якобы лично договаривалась с Украиной и Россией о прекращении огня в районе оккупированных Олешек. Таким образом, он считает хорошей идеей привлечение первой леди США к мирным переговорам Украины и РФ.

Так или иначе, но в первых трехсторонних встречах Мелания точно не будет принимать участие. Об этом Трамп сообщил 23 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал Трамп

Американский президент с первых секунд похвастался "хорошим вечером и хорошей ночью" – в смысле организации переговоров между Украиной и Россией, а также достигнутым на фоне этой организации временным прекращением огня. Именно поэтому у Трампа сразу спросили, не будет ли Мелания Трамп в дальнейшем участвовать в переговорах.

"Нет. Но это не худшая идея из тех, что я слышал. Это (прекращение огня возле оккупированных Олешек, – OBOZ.UA) была ее инициатива; она связалась с обеими сторонами, и обе стороны согласились. Она хочет спасать детей, и именно на этом сосредоточена. И обе стороны с ней сотрудничают, поэтому она делает очень хорошую работу", – сказал Трамп.

Читайте также
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
5,9 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
5,9 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
Вячеслав НестеровВячеслав Нестеров
5,1 т.
Большая игра Трампа, Путина и Си и что ждет Украину дальше
5,1 т.
Большая игра Трампа, Путина и Си и что ждет Украину дальше
Катя ПомазанКатя Помазан
2,6 т.
Европарламент призвал ЕС развернуть военную операцию в Черном море: о чем идет речь
2,6 т.
Европарламент призвал ЕС развернуть военную операцию в Черном море: о чем идет речь

Что известно о перемирии

Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на Херсонщине, которое должно вступить в силу 29 октября. Перемирие призвано обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации гражданских.

После вступления перемирия в силу гражданские представители руководства Украины и России, не входящие в военные структуры, вместе посетят жителей Олешек дома, чтобы выяснить, какая помощь им нужна.

Тем, кто захочет эвакуироваться, предоставят необходимую поддержку и транспорт до выбранного места назначения. По словам Мелании Трамп, часть жителей может решить уехать в Украину, а часть – в Россию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках, где сейчас фактически голодают около 2000 взрослых и 50 детей.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииПереговоры Украины и СШАПереговоры России и УкраиныПеремирие в УкраинеВойнаВойна в УкраинеУкраинаСШАРоссияОлешкиДональд ТрампДональд ТрампМелания ТрампМелания Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!