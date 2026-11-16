"Это не для мира": Зеленский получил от разведки планы России по производству баллистики и крылатых ракет. Видео

Российская Федерация увеличила количество баллистических ракет, которые ей поставляет КНДР. Кроме того, агрессор не прекращает собственное производство крылатых и баллистических ракет "в объемах, которые нужны точно не для мира".

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Об этом предупредил президент Владимир Зеленский после доклада Главного управления разведки Минобороны 16 ноября. Записью видеообращения к гражданам поделилась в YouTube пресс-служба ОП.

Украине нужен четкий паритет и возможность наносить зеркальные удары

Глава государства рассказал, что в понедельник во время Ставки верховного главнокомандующего заслушал информацию от ГУР МО о работе военно-промышленного комплекса врага, а именно о российских ракетных планах.

"Такой объем производства, как они планируют, – не для мира", – подчеркнул Зеленский.

Также Украине известно, что Северная Корея начала отправлять россиянам еще больше баллистических ракет. Речь идет о десятках ракет в месяц. Это крайне опасно не только для нашей страны, ведь Пхеньян может испытывать свое оружие в условиях реальной войны и повышать его эффективность.

"Для всего региона рядом с Кореей это дополнительные вызовы. И для нас в Европе это тоже вызов: если у России есть такой союзник, который передает баллистические ракеты, то четкий паритет нужен и Украине, чтобы мы могли на равных отвечать на российскую угрозу.

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У Европы есть ракеты, которые наносят действительно эффективные удары. Германия, Франция, Британия, Италия – говорим о том, что противодействие российскому глобальному бандитизму при поддержке их союзника в Пхеньяне должно опираться на более подходящие поставки для Украины", – уверен Зеленский.

Абсолютно справедливыми будут и зеркальные ответы – уничтожение вражеских пусковых установок на территории РФ.

"Технологии для этого есть у западного мира, и чтобы быстрее склонить Россию к миру, чтобы надежнее гарантировать безопасность, такие технологии должны быть у нас, в Украине", – заявил президент.

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Мирные переговоры продолжаются

16 ноября состоялся очередной разговор украинской, американской и европейской переговорных групп на уровне команд.

"Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украине. Активно взаимодействует и американская команда – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер участвовали в разговоре онлайн", – поделился подробностями Зеленский.

Важно, что европейскую сторону представляли именно те лица, которые впоследствии будут участвовать в диалоге с Россией.

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"Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростым, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и выработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", – анонсировал глава государства.

Встреча в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября

"Готовимся к встрече "Рамштайна" завтра. Нужны новые и сильные оборонные пакеты для Украины, это не только о защите здесь и сейчас, но и долгосрочно – сигнал о том, что партнеры с нами, с Украиной", – заявил президент.

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Он отметил, что сейчас "все в мире видят, что Россия не хочет идти на честное завершение войны, пытается затянуть удары и страдания".

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будет присутствовать министр обороны Евгений Хмара.

"Но, кроме этого, мы говорили с ним об украинских дипстрайках. План наших дальнобойных санкций должен выполняться полностью. И только что я подписал новые санкционные указы. Будут и еще решения СНБО по санкциям. Документы готовятся. Санкционное давление – наше и партнеров – должно оставаться сильным. Санкции – это то, что больше всего способствует созданию в России мотива закончить войну", – убежден Зеленский.

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Президент призвал реагировать на тревоги

В конце обращения глава государства предупредил об опасности новых российских обстрелов.

"Обязательно сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя. И они там, в России, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина рассчитывает, что после очередного саммита "Рамштайн" получит перехватчики для ПВО и боеприпасы для боевой авиации. Кроме того, планируется обсудить дополнительное финансирование, которое позволило бы увеличить производство беспилотников для Сил обороны. Также Киев хочет активизировать совместные с партнерами оборонные проекты.

– 16 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что РФ не отказалась от намерений атаковать наши энергетические объекты и критическую инфраструктуру. Киев уже несколько дней получает информацию о подготовке очередного вражеского удара.