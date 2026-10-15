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"Это моя ответственность": Зеленский ответил, собирается ли он уходить в отставку

София ЗакревскаяСофия Закревская
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"Это моя ответственность": Зеленский ответил, собирается ли он уходить в отставку
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен уходить в отставку. Глава государства не собирается покидать свой пост, поскольку считает войну в Украине своей ответственностью.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану в рамках шоу Piers Morgan Uncensored. Журналист спросил президента, собирается ли он уходить в отставку.

"Нет, конечно, это (война в Украине – Ред.) – моя ответственность", – ответил Зеленский. По словам президента, он убежден, что украинцы – на его стороне, ведь у всех нас есть один общий враг – Россия, и все мы заинтересованы в окончании войны.

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Он согласился с тем, что президентские выборы должны были состояться в Украине в 2024 году, но их не удалось провести из-за развязанной Россией полномасштабной войны. Из-за этого миллионы украинцев покинули страну, а еще больше людей сейчас воюют на фронте, сдерживая оккупантов.

На вопрос журналиста, возможно ли провести выборы такого типа, о которых говорил президент США Дональд Трамп, Зеленский ответил: "Конечно, нет".

Причина – невозможность гарантировать безопасность избирателей, поскольку Украина постоянно подвергается атакам со стороны РФ – и днем, и ночью. Кроме того, как уже упоминалось выше, солдаты, защищающие нашу страну на передовой, не смогут принять участие в голосовании, а именно они должны выбирать президента.

Ранее Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. В России на это ответили, что заинтересованы не во временном перемирии, а в долгосрочном мирном урегулировании войны в Украине. Диктатор Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине только в день выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы неоднократно мог завершить войну, но не сделал этого. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с проблемами для американских фермеров.

По словам Трампа, Зеленский "хочет создать проблемы для мира". Он также высказал мнение, что Украине пора получить нового президента.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Трампа касательно украинского лидера. Он подчеркнул, что глава государства пользуется поддержкой украинского народа, который и должен решать вопросы своего лидерства.

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