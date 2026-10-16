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"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным

Иван ЧерленскийКатя ПомазанИван Черленский+1
Time to read1 мин
icon 3,4 т.
"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива. Он также подчеркнул, что Европе необходимо действовать более активно на фоне войны в Украине.

Об этом чешский премьер заявил перед началом второго дня саммита ЕС. Его слова приводит издание Novinky.

По мнению Бабиша, договоренность американского президента с главой Кремля фактически подставила Европу, которой теперь предстоит решить, как действовать дальше.

"Думаю, мы все хотим мира. Я не говорю, что мир означает соглашаться с российскими представлениями", — подчеркнул Бабиш.

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Он считает, что Европа должна активнее реагировать на ситуацию.

"Дело в том, что война продолжается, Европа остается в стороне, а Трамп, заключив это соглашение с Путиным, фактически подставил нас, и мы должны что-то делать", — заявил политик.

Ранее чешский премьер уже назвал договоренность Трампа с Россией "пощечиной" для европейских стран.

"Это огромная пощечина Европе", — заявил Бабиш.

"Эта война – это плохо, впереди нас ждет зима, и мне самому интересно, какие предложения представят ведущие европейские лидеры", – добавил чешский премьер.

Что касается поддержки Украины, Бабиш считает, что её нужно предоставлять в форме займа, а не включать в бюджет ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное ослабление санкций против танкеров российского "теневого флота", которые перевозили нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает этот шаг, чтобы снизить мировые ставки на морские перевозки и сделать американскую сырую нефть более доступной для покупателей.

Эти переговоры начались через несколько дней после того, как Трамп временно отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. Решение вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского и сенаторов США, которые назвали его "подарком Владимиру Путину", способным принести Кремлю дополнительные средства для финансирования войны.

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