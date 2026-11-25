Было приятно вновь встретиться с Борисом Джонсоном в Churchill War Rooms, где во время Второй мировой войны работал премьер-министр Уинстон Черчилль. Это именно то место, откуда сегодня очень ясно видно, почему история не прощает нерешительности перед лицом агрессии.

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У Боріса Джонсона в 2022 році рішучості вистачило, щоб дати зброю тим, кому вона була потрібна для виживання. Рідкісний випадок у сучасному світі, за що Україна та я особисто будемо йому завжди вдячні. Це сміливість політика, який не шукає дивідендів від угод, а натомість отримує усвідомлення того, що він врятував чиєсь життя, багато життів.

Тут, у кабінетах Черчилля, ми говорили про уроки для майбутнього. Завдяки українцям у Європі ще не вбивають мільйони людей. Але за тисячі кілометрів звідси, подібно до Мюнхена 1938 року, хтось вже намагається вирішити долю України та Європи в інтересах "друга Владіміра", який 12 років не може самостійно перемогти українців.

Водночас у самій Європі деякі політики заради рейтингів обіцяють зупинити допомогу Україні і пояснюють це тим, ніби українці самі винні, що на них напали і вбивають. Це популізм, який кличе війну в європейські домівки цих самих політиків. І це те саме боягузтво, яке у минулому столітті намагалося задовільнити агресора, а у підсумку призвело до найбільшої війни в історії.

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Сьогодні демократичний світ ще може прислухатися до голосу з-під завалів українських домівок і лікарень, зруйнованих росіянами, який чомусь так вперто ігнорують. Це голос сміливості назвати ворога ворогом, без жодних угод.

Майбутнє не вкладається в електоральні цикли. Майбутнє – це, передовсім, безпека, яку неможливо здобути, не зупинивши агресора. А безпека не буває ні лівою, ні правою, ні ліберальною, ні консервативною. Саме безпека є фундаментом для економічного зростання, технологічного розвитку та достатку. Без неї не вберегти ні демократію, ні свободу.

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Війну закінчує не угамування апетитів ворога, а виключно позбавлення його можливості воювати. Це потребує об’єднання, бо без цього неможливе глобальне рішення. Події, які ми спостерігали у далекому Шеньчжені, вказують на те, що це глобальне рішення можливе лише тут, у Європі.

Як свого часу Черчилль, ми маємо говорити не про те, як уникнути відповідальності, а про те, як захистити майбутнє через складні рішення вже сьогодні. Для цього потрібні люди, які не бояться ухвалювати рішення і готові діяти, навіть якщо це не обіцяє їм політичних дивідендів.

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