В Ливии отреагировали на украинскую атаку на российские корабли в порту Бенгази. Там заявили, что такие действия Украины фактически являются "объявлением войны" их государству, а также направили Киеву "четкое предупреждение", предостерегая от превращения Ливии в "арену для сведения счетов".

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С таким заявлением выступил заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни, передает Anadolu. Он потребовал внести президента Украины Владимира Зеленского в "список террористов" после того, как тот одобрил эти удары.

Аль-Кони заявил, что "город Бенгази подвергся откровенной террористической военной агрессии, целью которой были морской порт и его жизненно важные объекты".

Он подчеркнул, что "посягательство на суверенитет Ливии, ее национальную безопасность и ресурсы неприемлемо и не может оставаться без ответа", отметив, что его страна "не будет сидеть сложа руки" перед тем, что он назвал "опасной агрессией".

Что касается дальнейших шагов, Аль-Куни заявил, что его страна будет принимать "превентивные правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях", в частности обратится в Международный суд ООН.

Глава Совета министров Ливии Осама Хаммад направил официальную жалобу генеральному секретарю ООН, председателю и членам Совета Безопасности ООН относительно последствий инцидента на военно-морской базе в Бенгази, сообщили на официальной странице ливийского правительства в Х.

Там отметили, что имеется в виду нападение на российское судно, стоявшее на якоре в порту, а также инцидент с мальтийским грузовым судном у побережья Ливии.

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"В жалобе изложены известные факты и информация, подчеркнута опасность этих инцидентов и угроза, которую они представляют для безопасности и защищенности судоходства и региональной стабильности, а также их последствия для суверенитета Ливийского государства и безопасности его побережья", – говорится в сообщении.

В Ливии призвали начать "серьезное и прозрачное международное расследование" для выяснения обстоятельств этих инцидентов, установления виновных в них сторон и привлечения причастных к ответственности, подчеркнув, что Совет Безопасности ООН и международное сообщество должны выполнить свои обязанности и принять необходимые меры для предотвращения повторения таких инцидентов.

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В то же время правительство подчеркнуло полное право Ливии в соответствии с международным правом защищать свой суверенитет, целостность своей территории и территориальных вод, сохранение национальной безопасности и принятие необходимых законных мер для защиты своих интересов и ресурсов.

Министерство иностранных дел Ливии, представляющее правительство в Триполи, тоже отреагировало на украинскую операцию. Там подчеркнули, что "несмотря на продолжение российско-украинского конфликта" ни одна из сторон войны не имеет права проводить военные операции на территории Ливии или в ее водах.

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"В этом контексте Министерство подчеркивает, что серьезность этих событий выходит за рамки объявленных военных операций и включает практику, которая может проложить путь к превращению портов, национальных объектов и инфраструктуры в военные плацдармы или пункты поддержки иностранных сил вне полномочий государства и его законных институтов, тем самым втягивая Ливию в международные конфликты, которые не служат интересам ливийского народа", – говорится в заявлении.

В МИД предупредили, что размещение иностранных вооруженных сил или предоставление им военных и логистических объектов вне официальных рамок ливийского государства, а также использование гражданских портов и объектов в военных целях представляют прямую угрозу национальной безопасности Ливии, безопасности ее граждан и ее национальным ресурсам.

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"Такие действия подвергают страну риску превращения в арену противостояния между конфликтующими международными сторонами", – подчеркнули там.

Что произошло в Ливии

В Средиземном море неподалеку от города Бенгази на севере Ливии 22 ноября был атакован российский корабль. Морские дроны ударили по ролкеру ASCALON, который находится под санкциями из-за перевозки грузов военного назначения.

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Это коммерческое судно под мальтийским флагом было поражено через несколько часов после взрыва на борту российского "Меркурия", пришвартовавшегося в порту.

Корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий" номинально входит в состав Черноморского флота РФ, но сейчас действует с баз Северного флота в Арктике. Военный корабль загорелся и частично затонул.

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