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"Это очень глупая идея": премьер Нидерландов раскритиковал закупку энергоресурсов у России. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
636
"Это очень глупая идея": премьер Нидерландов раскритиковал закупку энергоресурсов у России. Видео
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен

Европа и США должны усиливать санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее серьезно отнестись к мирным переговорам о завершении войны против Украины. В то же время закупки российских энергоресурсов противоречат этой цели.

Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Еттен заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что российского диктатора Владимира Путина нужно заставить осознать, что он проигрывает войну как на поле боя, так и из-за ослабления экономики. Одним из факторов этого являются международные санкции.

"Единственный путь для европейцев и американцев – вводить больше санкций против российского режима, а не ослаблять их. Покупать российские энергоресурсы – очень глупая идея", – подчеркнул Еттен.

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Глава правительства Нидерландов добавил, что европейские лидеры не намерены возобновлять закупки российского газа.

"И я могу вас заверить, что нет ни одного европейского лидера, который хотел бы закупать российский газ в ближайшие годы. Мы хотим, чтобы Россия остановила свою войну. Если они этого не сделают – мы будем бить санкциями по их карманам", – заявил Еттен.

Что известно о договоренностях Трампа с Путиным

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам американского лидера, сначала планировали поставить более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а затем увеличить объемы. Трамп назвал разговор с главой Кремля "чрезвычайно успешным" и выразил надежду, что договоренности помогут снизить цены на топливо.

На этом фоне 16 октября в Конгресс США внесли двухпартийный законопроект, призванный заблокировать договоренность американского лидера с Путиным. Документ предусматривает запрет на инвестиции Американской корпорации международного развития (DFC) в российскую энергетику, отмену действующих генеральных лицензий на соответствующие операции и запрет на выдачу таких лицензий в будущем. Кроме того, он обязывает администрацию США ввести санкции против российского энергетического сектора.

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