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"Это красные линии": Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение вооруженных сил. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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"Это красные линии": Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение вооруженных сил. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Алле Мазур. Источник: Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтральный статус и ограничение численности своих вооруженных сил. Он также объяснил позицию Украины по территориальным вопросам и будущим гарантиям безопасности. 

Об этом он сказал в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, которое записали в Софии Киевской в Киеве.

По его словам, Киев готов обсуждать возможные договоренности, но не соглашается на обмен территориями, а численность армии будет зависеть, в частности, от финансирования и формата гарантий безопасности.

Красные линии Киева

"Мы не можем говорить о нейтралитете нашего государства. И мы не можем говорить об ограничении украинской армии. Наши красные линии, они, в принципе, скажем так, понятны", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины не могут определяться российской стороной. По словам президента, вопрос территорий остается отдельной темой для переговоров, которую можно обсуждать только на уровне лидеров государств.

"Мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если территориального вопроса, то на уровне лидеров, остальных вопросов – на уровне технических групп", – сказал глава государства.

Гарантии безопасности

Зеленский объяснил, что во время переговоров рассматривают различные варианты гарантий безопасности для Украины. Один из них предусматривает членство в НАТО и сохранение сильной украинской армии. Другой вариант – двусторонние гарантии с участием Соединенных Штатов, возможно, вместе с европейскими партнерами.

"Лучшие, на мой взгляд, НАТО плюс сильная украинская армия, как часть альянса", – сказал президент.

Он также отметил, что одних договоренностей между президентами недостаточно. Если речь идет о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, их должен утвердить Конгресс Соединенных Штатов.

Численность армии

По словам Зеленского, Украина не обсуждает с Россией численность своих военнослужащих. Он добавил, что не согласовывает этот вопрос и с американской стороной, поскольку он будет зависеть от потребностей Украины и возможностей финансирования.

"Если у меня достаточно средств, я хочу сохранить армию численностью 800 000 человек", – заявил глава государства.

В то же время президент пояснил, что в случае членства Украины в НАТО численность войска будет зависеть, в частности, от готовности союзников финансировать или софинансировать его содержание. Он привел пример возможного обсуждения армии численностью 500 тысяч военнослужащих.

Если же Украина не вступит в НАТО, по словам Зеленского, необходимо будет определить, на что именно готовы Соединенные Штаты в рамках гарантий безопасности. В частности, речь идет о возможной роли американской авиации или наземных операций в случае необходимости быстрой защиты Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной.

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