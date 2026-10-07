"Продолжается непубличная дипломатическая работа": в МИД разъяснили ситуацию с Южной Кореей

Украинские дипломаты продолжают активную непубличную работу по урегулированию напряженной ситуации с Южной Кореей. Причиной конфликта является разница в толковании договоренностей о конфиденциальности передачи Республике Корея двух военнопленных из КНДР.

Видео дня

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. В среду, 7 октября, отвечая на вопрос во время брифинга он отметил, что ведомство не может раскрывать все детали, ведь продолжается "закрытая работа по дипломатическим каналам над тем, чтобы урегулировать и перевернуть эту страницу".

Именно поэтому комментарии МИД могут быть "лишь общими" и "направленными на то, чтобы не обострять спор", пояснил спикер.

Он напомнил, что в январе 2025 года Силы обороны Украины взяли в плен двух бойцов из КНДР, которые воевали на стороне России. С тех пор информация об этих военнопленных широко распространялась украинскими и иностранными медиа (в том числе и корейскими СМИ).

Конституция Республики Корея определяет территорией государства весь Корейский полуостров, и поэтому Сеул по различным каналам обращался к Киеву с просьбами о передаче указанных лиц как своих сограждан.

"На основании письменного волеизъявления этих лиц, а также учитывая высокий уровень двусторонних отношений и принципиальную договоренность глав государств, компетентные органы Украины с соблюдением норм и принципов действующего законодательства Украины и международного гуманитарного права осуществили ряд юридических и логистических мер, необходимых для передачи двух северокорейских пленных в Республику Корея. Мы считаем, что Украина сделала жест доброй воли и дружественный шаг в отношении Республики Корея", – подчеркнул представитель МИД.

РЕКЛАМА

Обмен критическими публичными заявлениями возник из-за "разногласий в трактовке договоренностей относительно режимов конфиденциальности".

"С момента начала обмена критическими комментариями, которые все видели, еще раз повторю: продолжается непубличная дипломатическая работа по закрытым каналам для того, чтобы ситуация была исчерпана", – добавил Тихий.

Комментируя заявления, что Украина якобы извинилась перед Кореей, спикер МИД пояснил, что министр Андрей Сибига в своих сообщениях корейскому коллеге отмечал, что "ему жаль, что ситуация перешла в стадию обмена критическими комментариями".

Главные истории дня

"И это правда. Прискорбно, что ситуация перешла в такую стадию... Это никому не нужно. И все: ни больше, ни меньше", – прокомментировал Тихий официальные извинения Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее в корейском правительстве заявили, что украинские извинения "не соответствуют ожиданиям" Сеула, поэтому государство рассматривает дальнейшие дипломатические шаги.