Экс-президент России, нынешний заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с очередной порцией истерики, обрушив ряд оскорблений и угроз в адрес бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил, что в случае войны между Россией и НАТО британского политика якобы нужно "непременно повесить прямо на Трафальгарской площади", а также пригрозил уничтожением британской столицы.

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Об этом Медведев написал в социальных сетях, комментируя призыв Джонсона ввести войска НАТО на территорию Украины после достижения прекращения огня.

Медведев пригрозил уничтожением Лондона и казнью Бориса Джонсона

Российский чиновник повторил кремлевский нарратив о том, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину якобы именно Борис Джонсон убедил украинское руководство отказаться от заключения мирного соглашения с Москвой.

Медведев также исказил позицию британского политика, представив ее как призыв к прямому военному противостоянию Альянса с Россией.

Экс-президент РФ назвал Джонсона "провокатором" и призвал казнить его, если начнется война между РФ и НАТО. При этом он прибег к грубой брани и откровенным угрозам физической расправой.

"Если такое, не дай Бог, случится, Джонсона нужно непременно повесить прямо на Трафальгарской площади", – заявил Медведев.

Он также пригрозил Великобритании применением оружия, заявив, что Джонсона можно повесить в другом месте, если тот уцелеет, а "его родного Лондона уже не будет к моменту окончания войны".

Что на самом деле предложил Борис Джонсон

Во время интервью телеканалу Sky News бывший британский премьер-министр говорил о возможности размещения западных миротворцев в Украине после достижения прекращения огня. По его словам, военные могли бы находиться далеко от линии фронта и выполнять небоевые и логистические задачи.

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Джонсон рассматривает такое присутствие как символ поддержки Украины со стороны европейских государств и дополнительную гарантию безопасности после прекращения боевых действий.

Он также подчеркнул, что именно Украина должна определять, военных каких стран приглашать на свою территорию. Для принятия такого решения Киеву не нужно получать разрешение Москвы.

Таким образом, предложение Джонсона касалось возможного размещения миротворческого контингента после прекращения огня, а не ввода войск НАТО для непосредственного участия в войне против России.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны ввести свои войска в Украину еще до заключения мирного соглашения с Россией. По его мнению, присутствие миротворцев в тыловых районах стало бы важным сигналом для Кремля и одновременно не означало бы втягивания НАТО в войну.