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Игаль Левин
Игаль Левин

Новости политики / Мнения
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Блог |

Трампу стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги

Трампу стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги
Дональд Трамп

Кто будет лидером Украины, будет решать только сама Украина и украинцы, точно никто иной: ни США, ни Китай, ни даже Европа.

Президенту США стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги американцев.

Не спросив перед этим самих американцев то.

К слову, это ярко иллюстрирует, что Трамп в корне не понимает не то что украинцев, а саму Украину и ее природу.

Думаю, будет эффектно и справедливо, если этой ночью в РФ вспыхнут еще несколько нефтяных мощностей.

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Источник:https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02ac2qa4T9o3fAGZMgASRrfgERSJFYwitsfkfvBGht3d2h51n9tQ5zkvbgTYxdeL1l
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