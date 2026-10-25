Трампу нужна роль миротворца: Портников вынес вердикт будущим переговорам Украины, США и РФ

Возобновление переговорного процесса по войне в Украине позволяет президенту США Дональду Трампу позиционировать себя как миротворца накануне выборов в конгресс США. Таким образом, главная цель нынешних переговоров – не достижение конкретных договоренностей, а поддержание самого переговорного процесса.

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Поэтому сейчас не стоит ожидать реального результата от таких встреч. Об этом сообщил журналист Виталий Портников в эфире Эспресо.

Что сказал Портников

По словам Портникова, проведение нынешних переговоров между Украиной, США и Россией позволяет Трампу заявлять о продвижении к миру, даже если позиции сторон остаются несовместимыми. Такое возобновление переговорного процесса позволяет Трампу позиционировать себя как миротворца накануне выборов в конгресс США. Однако ожидать реального результата от таких переговоров не стоит.

"Потому что на переговорах не ожидается никакого результата. Это переговоры ради переговоров. А Трампу нужно выступать в роли миротворца. Сейчас Трамп может говорить, что он на пути к договоренностям", – объяснил Портников.

Он подчеркнул, что американский президент уже добился возобновления переговорного процесса, в частности путем давления на Украину и Россию. И это, таким образом, можно считать промежуточным результатом для Трампа.

Журналист объяснил, что если бы переговоры состоялись до выборов в США и завершились безрезультатно из-за неизменной позиции Москвы, это могло бы поставить под сомнение миротворческие заявления американского президента.

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"Представьте себе, что переговоры проходят завтра. Украинская и российская делегации встречаются, и мы слышим от россиян все, что обычно от них слышим. И переговоры ничем не заканчиваются. Ну, переговорный процесс возобновился, но оказалось, что это декорация. Как раз нужно, чтобы эти переговоры, поскольку от них нечего ждать, состоялись после 10 ноября", – отметил Портников.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в стране-агрессоре России назвали новую дату встречи между Украиной, США и Россией по поводу мирного соглашения. По словам помощника российского диктатора Путина Юрия Ушакова, переговоры готовы возобновить после 4 ноября.