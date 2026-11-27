По итогам встречи президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте оба лидера выступили с согласованным заявлением. В нем содержался призыв к России воздержаться от расширения войны и отмечалась важность скорейшего установления мира.

Видео дня

Спустя несколько часов Трамп опубликовал отредактированное им в одностороннем порядке заявление: согласно правке президента США, избегать действий, ведущих к эскалации и расширению войны, должна также и Украина. Об этом пишет Рolitico.

Трамп изменил согласованное совместное заявление с НАТО

Самовольное "редактирование" президентом США ранее согласованного совместного заявления в Рolitico назвали "сюрпризом", который Трамп устроил генсеку НАТО Рютте после встречи во Флориде.

По итогам этой встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго на сайтах Белого дома и НАТО появился текст согласованного совместного заявления президента США и генсека Альянса, в котором говорится, что стороны "обсудили важность избежания Россией любых действий, которые намеренно или ненамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования войны".

Спустя несколько часов текст заявления Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social – с якобы незначительной правкой, которая радикально изменила тон заявления.

"Президент изменил тон замечания, добавив два слова, – изменив заявление на "Россия и Украина" должны избегать таких действий. Представитель НАТО, которому была предоставлена анонимность, чтобы свободно высказаться по этому деликатному вопросу, заявил, что первоначальное послание было официально согласованным заявлением между двумя сторонами, сигнализирующим о том, что Трамп позднее в одностороннем порядке внес изменения в заявление", – говорится в материале.

РЕКЛАМА

Журналистам так и не удалось получить комментарии Белого дома о поступке Трампа.

В Politico добавили, что описанные события развернулись через несколько дней после удара Украины по российскому военному кораблю в порту Ливии. Ряд экспертов по праву считают, что эта атака могла нарушать международное право. Однако на фоне ежедневных преступлений России против Украины она не вызвала критики со стороны союзников.

Главные истории дня

В то же время внесенная Трампом поправка, считают авторы материала, указывает на постоянную напряженность между ним и Зеленским, который не так давно пренебрег просьбой Трампа прекратить наносить удары по российским НПЗ и критической инфраструктуре. В ответ президент США обвинил украинского коллегу в торможении мирного соглашения и заявил, что "для Украины настало время получить нового президента".

"Такая позиция контрастирует с недавними жестами Трампа в адрес президента России Владимира Путина, которого он назвал "другом" во время состоявшейся на прошлой неделе трехсторонней встречи с главой Кремля и китайским лидером Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Российские удары годами постоянно наносились по украинской энергетической инфраструктуре. Обновленные формулировки также бросают новый вызов Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов неоднократно публично расхваливал американского президента, который пытается сохранить поставки американского оружия и ограниченную поддержку Украины, а также единство внутри НАТО. Но это расхождение показывает, что у его подхода, позволяющего Трампу быть в курсе событий, есть четкие ограничения", – пишет Politico

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что дополнение в Truth Social указывало на Украину, Трамп позже добавил, что во время встречи он "много времени говорил о том, что хотел бы видеть, как президент Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе".

Теперь внимание будет сосредоточено на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 2 декабря, которую союзники ранее ожидали приурочить к долгожданному пересмотру присутствия американских войск в Европе. С тех пор США сообщили союзникам, что обновление будет отложено.

РЕКЛАМА

По словам представителя НАТО, встреча Трампа и Рютте изначально должна была быть посвящена пересмотру, получившему название "Обзор положения в Европе", но вместо этого сосредоточилась на трансатлантическом наращивании оборонной промышленности и российских гибридных атаках в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что был очень строг с Россией, и сразу пригласил Путина на G20.

Причиной, по которой российский диктатор развязал полномасштабную войну в Европе, президент США назвал "обиду" из-за исключения из "Группы семи".