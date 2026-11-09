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Трамп признался, что надеется попасть в рай, и заявил о ненависти к врагам

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
462
Трамп признался, что надеется попасть в рай, и заявил о ненависти к врагам
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих религиозных убеждениях и надежде попасть в рай после смерти. Он также признался, что не готов простить некоторых политических оппонентов.

Американский лидер объяснил это тем, что ненавидит своих врагов и, вероятно, не изменит своего отношения к ним. Об этом он заявил в интервью в программе 60 Minutes на CBS.

Трамп хочет попасть в рай

В ходе разговора журналист поинтересовался у Дональда Трампа, что произойдет, когда он умрет.

"Я религиозный человек, поэтому теоретически попадаю в рай", – ответил он.

Когда журналист уточнил, действительно ли глава Белого дома надеется попасть в рай, тот выразил такую надежду, отметив, что не хотел бы оказаться в аду.

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"Надеюсь. Я не хочу попасть в ад", – сказал он.

Во время интервью журналист также поднял вопрос о возможности примирения с политическими оппонентами ради спасения души. Трамп дал понять, что не готов простить своих противников, которых считает нечестными и "очень плохими для нашей страны", наносящими ей вред.

Он добавил, что, скорее всего, так и не сможет избавиться от ненависти к некоторым своим врагам.

"Я, наверное, не смогу этого сделать, нет, потому что ненавижу некоторых своих врагов и всегда буду ненавидеть", – заявил президент США.

Напомним, во время интервью Трамп заявил, что надеется на скорое завершение российско-украинской войны. При этом он намекнул, что границы Украины будут изменены.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трампа публично назвали неудачником после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Такую оценку в форме вопроса озвучил журналист британского Sky News, на что американский лидер обиделся и ушел.

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