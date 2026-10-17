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Трамп признался, хотел бы он видеть Путина среди участников саммита G20 в США. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Трамп признался, хотел бы он видеть Путина среди участников саммита G20 в США. Видео
Президент Трамп беседует с диктатором Путиным на базе в Анкоридже. Источник: REUTERS/Кевин Ламарк

Дональд Трамп заявил, что был бы рад личному присутствию диктатора Путина на саммите G20 в США. Встреча лидеров стран "Большой двадцатки" запланирована на 14–15 декабря 2026 года в Майами.

Во время общения с журналистами американского президента спросили, будут ли на предстоящем саммите российские представители и приедет ли лично Путин. В ответ Трамп сказал, что хотел бы увидеть российского лидера, но не знает, согласится ли тот на поездку.

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"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", — сказал глава Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести в рамках саммита трехстороннюю встречу Украины, США и России. В то же время, по данным СМИ, Путин может пропустить мероприятие из-за нежелания лететь в Соединенные Штаты. Официально о своем решении он пока не сообщал.

Реакция на приглашение

В сентябре 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует такое решение, а вопрос об участии российского президента будет рассматриваться по дипломатическим каналам.

Однако приглашение вызвало критику в американском политикуме. Группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала Трампа отменить его. По их мнению, участие Путина в саммите и само приглашение могут легитимизировать российскую агрессию против Украины.

Саммит G20 в Майами запланирован на 14–15 декабря 2026 года. Примет ли в нем участие российский диктатор, пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр Сикорский ответил на вопрос, будет ли Польша бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина.

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