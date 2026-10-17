Трамп признался, хотел бы он видеть Путина среди участников саммита G20 в США. Видео

Дональд Трамп заявил, что был бы рад личному присутствию диктатора Путина на саммите G20 в США. Встреча лидеров стран "Большой двадцатки" запланирована на 14–15 декабря 2026 года в Майами.

Видео дня

Во время общения с журналистами американского президента спросили, будут ли на предстоящем саммите российские представители и приедет ли лично Путин. В ответ Трамп сказал, что хотел бы увидеть российского лидера, но не знает, согласится ли тот на поездку.

"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", — сказал глава Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести в рамках саммита трехстороннюю встречу Украины, США и России. В то же время, по данным СМИ, Путин может пропустить мероприятие из-за нежелания лететь в Соединенные Штаты. Официально о своем решении он пока не сообщал.

Реакция на приглашение

В сентябре 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует такое решение, а вопрос об участии российского президента будет рассматриваться по дипломатическим каналам.

РЕКЛАМА

Однако приглашение вызвало критику в американском политикуме. Группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала Трампа отменить его. По их мнению, участие Путина в саммите и само приглашение могут легитимизировать российскую агрессию против Украины.

Саммит G20 в Майами запланирован на 14–15 декабря 2026 года. Примет ли в нем участие российский диктатор, пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр Сикорский ответил на вопрос, будет ли Польша бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина.

Главные истории дня