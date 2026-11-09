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Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
18,7 т.
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России
Президент США Дональд Трамп. Источник: GettyImages

Президент США Дональд Трамп продолжает оправдывать действия Кремля в отношении Украины. Недавно он заявил, что во время первой встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российской стороной Москве выразили "большое неуважение".

Об этом Трамп сказал в интервью журналисту Россу Даутату для YouTube-канала 60 Minutes. Стенограмму разговора опубликовало издание CBC News.

Журналист спросил американского лидера, не является ли позиция украинского президента более понятной, учитывая, что именно его страна подверглась вторжению.

"Да, но во время их первой встречи России выразили большое неуважение, поэтому я не собираюсь ничего комментировать", – ответил Трамп.

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Журналист попытался подчеркнуть разительную разницу между полномасштабным вторжением и неуважением к России. Однако Трамп не стал отвечать на это замечание, а вместо этого снова заявил, что за все четыре года его президентства войны бы не было и она вообще не началась бы, хотя, по его словам, российский диктатор Владимир Путин очень этого хотел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп заявил о "хороших отношениях" с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, однако отказался отвечать, кому из них доверяет больше. Он также назвал ненависть между лидерами Украины и России главным препятствием для мира и заверил, что война закончится только благодаря ему.

Как писал OBOZ.UA, американский лидер выразил надежду на скорое заключение мирного соглашения и заявил, что "в конечном итоге Украина будет иметь несколько иные очертания". По его мнению, после завершения войны границы Украины будут изменены. Кроме того, Трамп похвастался, что продает оружие европейским странам по полной цене, а те рассчитываются с США.

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