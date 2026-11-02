Трамп заявил, что выиграл бы войны в Афганистане и Вьетнаме. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы завершить войну во Вьетнаме всего за неделю, а войну в Афганистане – за очень короткий промежуток времени. Он также раскритиковал военную стратегию Соединенных Штатов во Вьетнаме, в частности длительное применение химических веществ для уничтожения растительности.

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Глава США выступил в Дабьюке, штат Айова. Об этом сообщает Clash Report в социальной сети X.

Во время выступления американский президент заявил, что предыдущие руководители США допустили серьезные ошибки в ведении войн. В частности, он назвал их "глупыми президентами" и утверждал, что при его подходе боевые действия могли бы завершиться значительно быстрее.

"Я мог бы выиграть войну во Вьетнаме за неделю", – сказал Трамп.

Он также упомянул применение Agent Orange – гербицида, который американские военные использовали во время войны во Вьетнаме для уничтожения лесов и растительности, где могли укрываться силы противника.

По мнению Трампа, вместо многолетнего распыления этого вещества в лесах американская армия должна была атаковать важные города и другие стратегические объекты.

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"Они годами сбрасывали его в лесах. Вместо того чтобы наступать на Хошимин и другие места, я выиграл бы эту войну за одну неделю", – заявил президент США.

Отдельно Трамп высказался о войне в Афганистане. Он утверждал, что также мог бы завершить ее за очень короткое время, однако не уточнил, каким именно образом планировал бы это сделать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что через 25 лет после теракта 11 сентября 2001-го его организатор – международная исламистская террористическая организация "Аль-Каида" – перегруппировывается в Афганистане. Группировка и ее ответвления создали не менее восьми пунктов подготовки за последние три года, воспользовавшись возвращением "Талибана" к власти.

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