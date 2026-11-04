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Трамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
2,8 т.
Трамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы готовы перейти к договоренностям о завершении войны. Он выразил оптимизм относительно хода мирных переговоров между Киевом и Москвой.

По словам американского лидера, обе стороны уже могут быть готовы сказать: "Давайте договоримся". Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Трамп заявил о готовности Украины и России к договоренностям

Трамп заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией продвигаются вперед. Он предположил, что обе стороны готовы договариваться о прекращении войны.

"Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: "Давайте договоримся"", – сказал президент США.

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Также Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что не считает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с этой страной, как в случае с Украиной или во время Первой и Второй мировых войн.

Украинские переговорщики не разделяют оптимизма Трампа

В то же время, как отмечает Financial Times, украинские переговорщики не разделяют оптимистичной оценки американского президента относительно продвижения мирных переговоров.

Как сообщал , президент Владимир Зеленский заявил, что российские заявления о якобы готовности провести личные переговоры между лидерами Украины и РФ в Москве являются деструктивными. Он также объяснил, почему не видит смысла в телефонном разговоре с Владимиром Путиным: по словам Зеленского, Россия может использовать его как повод, чтобы избежать прямых двусторонних переговоров. 

В России утверждают, что Путин якобы готов ответить на телефонный звонок Зеленского, и что он никогда не отказывался от международных контактов. В то же время в Кремле заявили, что переговоры Путина и Зеленского должны состояться в Москве.

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