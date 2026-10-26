Трамп заявил, что США "владеют" Гренландией. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия принадлежит Соединенным Штатам. В то же время он положительно отозвался о Дании и отметил, что Вашингтон сотрудничает с Копенгагеном по вопросу острова.

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Об этом сообщает Fox News. Заявление американского лидера прозвучало во время предвыборного митинга в городе Порт-Гурон, штат Мичиган, в рамках кампании накануне промежуточных выборов.

Выступая перед толпой, Трамп назвал Данию приятной страной, однако вновь заявил о своих претензиях к Гренландии.

"Дания была замечательной. Мы владеем Гренландией, мы работаем с Данией", – сказал глава Белого дома.

Соглашение о безопасности в отношении Гренландии

Следует отметить, что в сентябре США, Дания и Гренландия подписали рамочное соглашение о безопасности в отношении Гренландии, которое должно стать основой для дальнейших, более подробных договоренностей. Трамп заявил, что предыдущим президентам не удалось достичь подобного соглашения, тогда как его администрация приблизилась к этой цели.

Документ предусматривает возможность создания дополнительных американских военных объектов в Гренландии. Среди потенциальных мест размещения называют Местерсвиг на востоке острова и Нарсарсуак на юге. Также соглашение должно ограничить возможность размещения на острове военных баз, контингентов или инвестиций противников США без согласия Вашингтона.

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Окончательные решения об американских базах будет принимать правительство Дании по согласованию с Соединенными Штатами, а конкретные условия определят в ходе дальнейших переговоров. Согласно предварительным договоренностям, соглашение останется в силе даже в случае обретения Гренландией независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что США активизировали переговоры с Данией по вопросу расширения военного присутствия в Гренландии. Речь шла о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовали американские военные.

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Уже 18 сентября Дональд Трамп сообщил, что сотрудничал с представителями Дании и Гренландии, и предварительная договоренность о соглашении достигнута.