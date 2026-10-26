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Трамп заявил, что США "владеют" Гренландией. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия принадлежит Соединенным Штатам. В то же время он положительно отозвался о Дании и отметил, что Вашингтон сотрудничает с Копенгагеном по вопросу острова.

Об этом сообщает Fox News. Заявление американского лидера прозвучало во время предвыборного митинга в городе Порт-Гурон, штат Мичиган, в рамках кампании накануне промежуточных выборов.

Выступая перед толпой, Трамп назвал Данию приятной страной, однако вновь заявил о своих претензиях к Гренландии.

"Дания была замечательной. Мы владеем Гренландией, мы работаем с Данией", – сказал глава Белого дома.

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Соглашение о безопасности в отношении Гренландии

Следует отметить, что в сентябре США, Дания и Гренландия подписали рамочное соглашение о безопасности в отношении Гренландии, которое должно стать основой для дальнейших, более подробных договоренностей. Трамп заявил, что предыдущим президентам не удалось достичь подобного соглашения, тогда как его администрация приблизилась к этой цели.

Документ предусматривает возможность создания дополнительных американских военных объектов в Гренландии. Среди потенциальных мест размещения называют Местерсвиг на востоке острова и Нарсарсуак на юге. Также соглашение должно ограничить возможность размещения на острове военных баз, контингентов или инвестиций противников США без согласия Вашингтона.

Окончательные решения об американских базах будет принимать правительство Дании по согласованию с Соединенными Штатами, а конкретные условия определят в ходе дальнейших переговоров. Согласно предварительным договоренностям, соглашение останется в силе даже в случае обретения Гренландией независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что США активизировали переговоры с Данией по вопросу расширения военного присутствия в Гренландии. Речь шла о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовали американские военные.

Уже 18 сентября Дональд Трамп сообщил, что сотрудничал с представителями Дании и Гренландии, и предварительная договоренность о соглашении достигнута.

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