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Трамп заявил, что просил Зеленского "притормозить" с ударами по российским НПЗ

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Трамп заявил, что просил Зеленского "притормозить" с ударами по российским НПЗ
Трамп попросил Зеленского сократить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского уменьшить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ на это, по словам Трампа, украинский президент якобы сказал, что "вероятно, так и поступят".

Об этом говорится в комментарии Трампа журналистам. Впрочем, подтверждения этих слов со стороны Зеленского нет, эта реплика известна только от Трампа.

Что известно

Трамп заявил, что попросил Зеленского уменьшить количество ударов по российским НПЗ.

Свою просьбу он объяснил тем, что удары по российским НПЗ могут создать "мировую проблему".

 

 

"Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России – из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти. Так что эта ситуация действительно интересная. И я разговаривал с президентом Зеленским, я сказал: "Вам нужно притормозить с НПЗ", – заявил американский президент.

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Журналисты спросили его, что ответил президент Украины. По словам Трампа, Зеленский сказал: "Ну, мы, вероятно, так и поступим".

Однако этот ответ Зеленского известен лишь со слов самого Трампа. Никакого прямого подтверждения от украинского президента пока нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Соответствующая позиция американского лидера была озвучена по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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