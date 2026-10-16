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Трамп, хваставшийся высоким IQ, снова опозорился заявлением о Крыме. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
icon 2,7 т.
Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстрация
Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстрация. Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, который недавно заявил, что он "человек с высоким IQ", считает, что полуостров Крым со всех сторон омывается океаном, и подчеркнул, что рассматривает его с точки зрения застройщика. Он также отметил, что это "самая ценная часть Украины".

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Newsmax в программе Finnerty от 15 октября. За последнее время такое утверждение о том, что Крым омывается океаном, звучало от Трампа уже не в первый раз.

Что сказал Трамп

Президент США в очередной раз опозорился высказыванием о Крыме. Говоря о полуострове, он отметил, что Крым со всех сторон омывается океаном. Также он сказал, что это самая ценная часть Украины:

"Крым – это, безусловно, самая ценная часть Украины. Ты же знаешь, о чем я говорю. Да, на Черном море. Это четыре стороны океана. Правильно. Самый красивый кусочек земли", – сказал Трамп.

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Американский лидер подчеркнул, что говорит о нем как застройщик, который знает хорошую землю.

"Я застройщик, конечно. Я знаю, что такое хорошая земля", – добавил он.

Отметим, недавно Трамп подчеркивал, что он "человек с высоким IQ", с одним из самых высоких показателей "в любой точке мира".

Такое заявление Трампа о том, что Крым омывается океаном, звучало уже не в первый раз. Так, несколько дней назад во время беседы с журналисткой издания Politico американский президент сказал, что Крым полностью окружен океаном и имеет лишь "небольшую полосу суши" и пирс, которые соединяют его с территорией Украины.

"Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый, вау. Он окружен океаном со всех четырех сторон", – заявил тогда президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Он обосновал это тем, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заключать соглашение о прекращении войны, и добавил, что урегулирование может произойти без него.

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