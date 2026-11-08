Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Кто и как мог вывести из Украины десятки миллионов через криптовалютуКриптовалюта и банк экс-главы НБУ: кто и как мог вывести из Украины десятки миллионовЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоТрамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Мужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямРоссия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Мария ДрофичМария Дрофич
Time to read2 мин
3,7 т.
Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп предложил руководителю Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Однако это заявление вызвало сомнения относительно истинных намерений президента.

В сети появилась версия, что американский лидер мог перепутать его с Дэйной В. Уайт – бывшей помощницей министра обороны по связям с общественностью. Об этом сообщает Firstpost.

Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Дэйна В. Уайт. Источник: Министерство войны США

Издание отмечает, что предположения о возможной путанице распространились после публичного предложения Трампа, а вскоре CNN, ссылаясь на источники, сообщила об отказе руководителя UFC от этой должности.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
15,8 т.
Путин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISW
15,8 т.
Путин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISW
Виталий ПортниковВиталий Портников
6,9 т.
Непобежденный спрут – это смертный приговор для Украины
6,9 т.
Непобежденный спрут – это смертный приговор для Украины
Сергей БережнойСергей Бережной
7,6 т.
Будапештский меморандум: Почему подписанты не выполнили свои обязательства, а Украина должна их соблюдать?
7,6 т.
Будапештский меморандум: Почему подписанты не выполнили свои обязательства, а Украина должна их соблюдать?

Как Трамп предложил должность руководителю UFC

7 ноября Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором предложил Дейне Уайту возглавить пресс-службу Белого дома.

Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Дейна Уайт. Источник: EPA / BIZUAYEHU TESFAYE

"Дейна станет пресс-секретарем, какого еще никогда не было. Дейна, пожалуйста, прими эту должность!" – написал президент США.

Необычное предложение вызвало сомнения в том, действительно ли Трамп намеревался назначить руководителя UFC. Позже пользователи сети предположили, что президент мог перепутать двух людей с похожими именами.

Речь идет о Дейне В. Уайте – бывшем помощнике министра обороны по связям с общественностью. По мнению некоторых пользователей, именно он больше соответствует требованиям к должности пресс-секретаря Белого дома. В то же время эта версия не имеет официального подтверждения. 

В сети заявили о возможной путанице с кандидатами

Одним из тех, кто поддержал версию об ошибке, был американский шеф-повар Джо Гера. В публикации в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Трамп мог перепутать руководителя UFC Дейну Уайта с Дейной В. Уайтом, бывшим пресс-секретарем Министерства обороны США. По словам Геры, предложение занять должность пресс-секретаря на самом деле адресовали последнему. Однако эта версия официально не подтверждена.

Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Публикация Джо Геры. Источник: Скриншот

Он утверждает, что путаница возникла еще 5 ноября, когда Трамп предложил должность Дейне В. Уайт. На следующий день президент уволил Сьюзи Уайлз и назначил на ее место Стивена Миллера. По версии Геры, Миллер не занимается кадровыми вопросами, а окружение Трампа не решается исправлять его ошибки.

"Стивен Миллер не занимается кадровыми вопросами, а Трампу никто не решается возражать или исправлять его. Поэтому сегодня президент заявил, что предложил должность пресс-секретаря главе UFC. На самом деле этого не было", – говорится в публикации

Автор публикации также сравнил ситуацию с инцидентом Four Seasons Total Landscaping. Он предположил, что Трамп будет отрицать факт такого предложения или предложит главе UFC другую должность, например специального посла США.

Гера заверил, что имеет шесть надежных источников информации, однако не раскрыл их имен. В то же время его версия официально не подтверждена.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с середины октября. Тогда Кэти Захарию уволили менее чем через 5 дней после назначения.

Вскоре после предложения президента CNN опубликовал материал со ссылкой на источники, которые сообщили, что руководитель UFC отказался от должности пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президента США Дональда Трампа публично назвали неудачником после эпического поражения республиканцев. Такую оценку в виде вопроса озвучил журналист британского Sky News.

Похожие темы
новости мираполитикаБелый домДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!