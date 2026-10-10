Трамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил Путина

Нынешняя администрация Соединенных Штатов удовлетворена новым "дизельным соглашением" с Москвой и даже хочет поблагодарить российского диктатора за его заключение. Американский президент Дональд Трамп считает его выгодным, поскольку оно якобы обеспечит поступление на рынок США больших объемов топлива.

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Именно так Трамп прокомментировал журналистам договоренность с Кремлем. А когда ему сообщили о критике этого соглашения со стороны украинского президента, американский президент прямо намекнул, что "сильные партнеры" могут делать что угодно.

Что сказал Трамп

"Нефтяное соглашение с Россией – это большое дело. Это огромные объемы нефти, поступающие в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", – сказал он журналистам на лужайке возле Белого дома.

Представители СМИ сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал соглашение проявлением слабости. Трамп переспросил, кто именно это сказал, и в ответ ограничился словом "Окей".

Американские журналисты вполне обоснованно предположили, что новое соглашение лишь затянет войну в Украине. В ответ Трамп намекнул, что "сильным партнерам" можно все.

"Мы – сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Поэтому мы очень рады получить дизельное топливо", – сказал он.

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О чем идет речь

Указанное соглашение было достигнуто якобы после телефонного разговора Трампа с Путиным. Согласно договоренности, Минфин США вновь делает временное исключение из американских санкций, а Москва отправит на мировые рынки до 1,8 миллиона тонн топлива.

Да, даже не два миллиона тонн Трамп (а больше страна-агрессор и не сможет из-за украинских "дальнобойных санкций" в отношении российских НПЗ) почему-то считает "огромным объемом".

Главные истории дня

Украинский президент Владимир Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением".

"Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате", – подчеркнул глава государства.