Трамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил Путина

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаУ украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыТрамп похвастался "успешным" разговором с Путиным: о чем он договорился с диктатором РФТрамп похвастался "успешным" разговором с Путиным: о чем он договорился с диктатором РФВраг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробностиВраг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробностиВ Ровенской области завербованная 14-летняя школьница задушила инструктора учебного центра ВСУВ Ровенской области завербованная 14-летняя школьница задушила инструктора учебного центра ВСУ"Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну""Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну""Защититься от террора можно только вместе": Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США санкции Грэма и ракеты для ПВО"Защититься от террора можно только вместе": Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США санкции Грэма и ракеты для ПВОВ Кировоградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, она родила ребёнка: как наказали преступникаВ Кировоградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, она родила ребёнка: как наказали преступникаУкраинцев "готовят" к новому курсуБанки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: что будет с валютой в ближайшие дниУкраинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дниПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС

Трамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил Путина

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 39
Трамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил Путина
Трамп отреагировал на критику Зеленского. Источник: скриншот

Нынешняя администрация Соединенных Штатов удовлетворена новым "дизельным соглашением" с Москвой и даже хочет поблагодарить российского диктатора за его заключение. Американский президент Дональд Трамп считает его выгодным, поскольку оно якобы обеспечит поступление на рынок США больших объемов топлива.

Именно так Трамп прокомментировал журналистам договоренность с Кремлем. А когда ему сообщили о критике этого соглашения со стороны украинского президента, американский президент прямо намекнул, что "сильные партнеры" могут делать что угодно.

Что сказал Трамп

"Нефтяное соглашение с Россией – это большое дело. Это огромные объемы нефти, поступающие в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", – сказал он журналистам на лужайке возле Белого дома.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 20,0 т.
Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии
icon 20,0 т.
Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 3,8 т.
"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
icon 3,8 т.
"Иначе никак": Медведев пригрозил брать в заложники граждан Запада для пополнения "обменного фонда"
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,8 т.
Россия требует от США отмены санкций в качестве условия энергетического перемирия с Украиной – СМИ
icon 3,8 т.
Россия требует от США отмены санкций в качестве условия энергетического перемирия с Украиной – СМИ

Представители СМИ сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал соглашение проявлением слабости. Трамп переспросил, кто именно это сказал, и в ответ ограничился словом "Окей".

Американские журналисты вполне обоснованно предположили, что новое соглашение лишь затянет войну в Украине. В ответ Трамп намекнул, что "сильным партнерам" можно все.

"Мы – сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Поэтому мы очень рады получить дизельное топливо", – сказал он.

О чем идет речь

Указанное соглашение было достигнуто якобы после телефонного разговора Трампа с Путиным. Согласно договоренности, Минфин США вновь делает временное исключение из американских санкций, а Москва отправит на мировые рынки до 1,8 миллиона тонн топлива.

Да, даже не два миллиона тонн Трамп (а больше страна-агрессор и не сможет из-за украинских "дальнобойных санкций" в отношении российских НПЗ) почему-то считает "огромным объемом".

Украинский президент Владимир Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением".

"Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате", – подчеркнул глава государства.

Похожие темы
ВойнаВойна в УкраинеСанкции против РоссииНефтяное и газовое эмбаргоУкраинаСШАРоссияРоссия - страна-агрессорсанкциинефтьавтомобильное топливоДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться