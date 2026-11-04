Трамп ответил, может ли пойти на применение ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил, что американские войска могу применить ядерное оружие на Ближнем Востоке. При этом он заявил о готовности руководства страны действовать исключительно в интересах национальной безопасности при оценке конфликта с Ираном.

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Трамп подчеркнул, что на данном этапе нет оснований использовать ядерное оружие. Об этом американский президент заявил в интервью изданию Politico, сообщает агентство APA.

Заявление о ядерном оружии и военных операциях

Отвечая на вопрос о потенциальном применении ядерного оружия в рамках конфликта, глава Белого дома исключил такую необходимость.

"Мне это не нужно. Мы уже устранили 90% из них. Так что в этом нет необходимости", – подчеркнул Трамп.

Американский лидер не исключил вероятности расширения масштаба военных операций против Тегерана. По его словам, Вашингтон будет действовать исходя из развития обстановки.

"Мы рассмотрим ситуацию, и если увидим возможность предпринять какие-либо действия, мы сделаем то, что лучше для нашей страны", – сказал Трамп.

Долгосрочные интересы США

Трамп выразил уверенность в том, что принятые им решения в отношении Ирана являются стратегически верными как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

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Даже несмотря на то, что текущий рост цен на нефть связывают с иранским кризисом, президент США убежден, что его шаги полностью оправданы с точки зрения долгосрочной перспективы.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить перечень потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.

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