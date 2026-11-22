Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко раскритиковал президента США Дональда Трампа за публикацию фотографии с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, этот медийный шаг несет для Вашингтона "репутационные риски".

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Также Коваленко увидел в посте американского президента прагматичные и тактические мотивы. Об этом он написал в Telegram.

Конкуренция с Китаем и "медийная игра" в Шэньчжэне

Как отмечает Коваленко, в самой американской внешнеполитической повестке на первый план выходит не война в Европе, а противостояние с Пекином. По его словам, Трамп пытается продемонстрировать сторонникам, что "оторвал Россию от Китая в Шэньчжэне".

По словам главы ЦПД, в Шэньчжэне Пекин "продемонстрировал жесткое отношение к Москве" и дал понять, что развивать Северный морской путь на два фронта – с опорой и на США, и на Китай – не получится, оставляя РФ в положении сырьевого придатка КНР.

В то же время Коваленко считает, что Трамп якобы сыграл в медийную историю и фактически помог Путину получить символический кадр, подыграв амбициям вокруг "Ялты 2.0". При этом, глава ЦПД убежден, то американский президент сделал США в глазах наблюдателей "слабее".

Иран, Европа и личные интересы окружения

Коваленко обращает внимание, что публикация звучит особенно контрастно на фоне гибели гражданских людей. При этом он уверен, что для большинства американцев Россия не является союзником, а симпатии остаются на стороне Украины.

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По его словам, президенту США важно добиться, чтобы Москва и Пекин не оказывали Тегерану столь активной поддержки, как раньше. Также Коваленко считает, что у Трампа и Путина совпадают цели по сегментации ЕС, ослаблению Брюсселя и переделу зон влияния.

В завершение Коваленко подчеркнул, что подобная риторика выглядит политически проигрышной. При оценке ситуации он призвал отделять фигуру самого президента Трампа от страны в целом.

"Трамп уже проиграл, демократы будут иметь большинство в Конгрессе и Сенате, и его ждет политическая борьба. Но очень хочется разобраться с Ираном. Для этого Трампу нужно, чтобы Ирану не помогали Китай и Россия так активно, как раньше", – написал Коваленко.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп публикует фотографии с саммита в Шэньчжэне – в том числе и с провокационными комментариями. В частности, после резкой критики за то, что он назвал в Китае российского диктатора Владимира Путина своим другом, Трамп запостил фото с военным преступником – и снова подчеркнул свою дружбу с ним.