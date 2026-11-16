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Трамп в своем стиле отреагировал на ограничения Starlink для Сил обороны Украины. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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Фотография президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

В Украине уже несколько дней фиксируют ограничение скорости работы Starshield – военной системы спутниковой связи от SpaceX. Они действуют вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что не слышал о таких ограничениях. Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о работе Starlink в Украине.

"Я не знаю, действительно ли это так. Я об этом не слышал. Не слышал", – ответил американский лидер.

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Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных сбоях в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Украинские военные в течение нескольких дней фиксировали ограничение скорости работы системы до 161 км/ч (100 миль в час). После проверки выяснилось, что это не случайные ошибки, а системное ограничение.

Такие ограничения значительно затрудняют работу украинских подразделений, которые используют Starshield, в частности для перехвата российских реактивных беспилотников. Средства поражения не всегда успевают догнать воздушные цели, что уже приводило к попаданиям. Владимир Зеленский предупреждал, что это способствует увеличению числа жертв среди украинцев и позволяет России наносить более результативные удары.

15 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник отметил, что из-за этих ограничений украинские военные могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как те заходят на подконтрольную Украине территорию. Вблизи линии фронта сделать это сейчас не удается. Дипломат подчеркнул, что проблема носит массовый характер.

В SpaceX объяснили ситуацию технической проблемой, однако никаких дополнительных разъяснений украинская сторона не получила.

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