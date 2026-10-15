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"Трамп стал лучшим оружием Путина": The Economist объяснил, чем может ответить Украина

Анна ЯкубецАнна Якубец
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icon 1,8 т.
"Трамп стал лучшим оружием Путина": The Economist объяснил, чем может ответить Украина
Президент США Дональд Трамп. Источник: Белый дом

Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена бороться за выживание на фоне ряда вызовов. Это, в частности, дизельное соглашение президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, объявление Трампа о прекращении огня в энергетике, которого Россия не намерена соблюдать, требование Трампа, чтобы Украина прекратила атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, вывод из строя Starlink.

В таких обстоятельствах Украине следует увеличить темпы атак на другие объекты российской инфраструктуры, включая центры обработки данных и распределительные узлы. Такое мнение высказали в издании The Economist.

Что известно

В издании отметили, что Трамп угрожает парализовать Украину в её борьбе за выживание и тем самым подвергнуть Европу риску российской агрессии ради минимизации своих потерь на промежуточных выборах в следующем месяце.

Также в издании напомнили, что 9 октября президент США заявил, что он и российский диктатор Путин договорились об экспорте Россией 2,2 миллиона баррелей дизельного топлива с обещанием экспортировать больше позже.

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Затем Трамп объявил о прекращении огня в энергетике, которого Россия не намерена соблюдать. В издании отметили, что люди из окружения Трампа требовали, чтобы Украина прекратила атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, предполагая, что в противном случае Америка прекратит продажу разведывательных данных и оружия. Кроме того, в ночь на 13 октября спутниковая система Starlink была выведена из строя для украинских беспилотников.

Таким образом, подчеркнули в материале, Украина вынуждена выбирать между потерей ключевых разведывательных данных и оружия и нанесением ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что является лучшим ответом на постоянные российские атаки. В The Economist такие действия со стороны Трампа назвали поддержкой Путина, ведь он может заработать немного денег и продолжать незаконную продажу нефти таким покупателям, как Индия и Китай, которым Америка угрожала санкциями.

На фоне этих обстоятельств Украине следует увеличить темпы атак на другие объекты российской инфраструктуры, включая центры обработки данных и распределительные узлы, отметило издание.

"Путин должен заплатить цену за свою агрессию, а россияне должны осознавать, что война ведется от их имени. И такие удары демонстрируют, как Украина по-прежнему может поражать крупные статические цели без помощи Америки, включая нефтеперерабатывающие заводы", — говорится в материале.

Там отметили, что, по всей видимости, Путин пришел к выводу, что не может победить на поле боя, и его стратегия заключается в том, чтобы уничтожить Украину, сделав ее города непригодными для жизни зимой. В издании подчеркнули, что таким образом Трамп стал лучшим оружием диктатора Путина.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что дипломат Роман Безсмертный объяснил, может ли Украина изменить ситуацию в свою пользу. Так, Украина должна изменить подход к взаимодействию с Соединёнными Штатами и сделать главным внешнеполитическим направлением сотрудничество с Европой. Киеву не стоит рассчитывать на изменение позиции американского лидера, но необходимо продолжать контакты с его политическим окружением.

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