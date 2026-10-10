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Владимир Горбач
Владимир Горбач

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Новости политики / Мнения
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Трамп спланировал свою измену с дизелем ещё несколько недель назад

Трамп спланировал свою измену с дизелем ещё несколько недель назад
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото

Трамп спланировал свою "измену" с дизелем ещё несколько недель назад, а вчерашнее соглашение с Путиным по поводу дизеля было инсценировкой.

Судно MINERVA ZEN вышло из Санкт-Петербурга еще 22 сентября и с тех пор направляется к восточному побережью США (пункт назначения: Уилмингтон, Северная Каролина). Прибытие запланировано на 11 октября.

Вчера, 9 октября, Трамп объявил о "соглашении по дизельному топливу" после телефонного разговора с Путиным, а Министерство финансов сразу же ослабило санкции против российского дизельного топлива. К тому времени судно уже находилось в пути почти три недели.

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Аренда, погрузка и маршрут, следовательно, должны были быть определены заранее, ещё несколько недель назад. Публичное объявление и контекст телефонного разговора выглядят как постановка операции, которая уже была в ходу.

Действительно ли груз представляет собой дизельное топливо, станет ясно только во время разгрузки. В любом случае логистика свидетельствует о том, что курс был задан задолго до вчерашнего "соглашения".

Скриншот – Michelle Wiese Bockmann

Текст – Jurgen Nauditt

От себя добавлю, что, кажется, всем уже понятно: дело не в дизельном топливе, а в прецеденте — попытке вернуться к "business as usual" с россиянами.

До сих пор администрация Трампа ещё придерживалась условия о предварительном урегулировании войны РФ с Украиной. Но теперь уже нет. Это попытка "Анкориджа-2". Но снова без гарантии успеха. Великобритания уже выступила против. Присоединятся и другие...

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Источник:https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02Nhd7THu47f2oDHNkh1Kmg5x69uF4nCERcZQdDUbm791CdDeVgB6VdYAJ3C6CB3Q9l
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