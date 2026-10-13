Трамп прояснил ситуацию с передачей Украине разведданных. Видео

Президент США заверил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. В то же время в Украине обеспокоены тем, что американская сторона вчера не предупредила о баллистической угрозе, объяснив это плохими погодными условиями.

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О передаче разведданных Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов. Издание Politico, в свою очередь, сообщило об объяснениях американской стороны относительно отсутствия предупреждения о ракетной угрозе. Украинское руководство считает такое объяснение неадекватным.

Журналисты спросили Трампа, прекратили ли США обмен разведывательными данными с Украиной. Американский президент ответил, что сотрудничество продолжается.

"Нет, не прекратили. Мы им помогаем", — сказал Трамп.

Таким образом, он подтвердил, что Соединённые Штаты по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию.

Объяснение погодными условиями

По данным Politico, американская сторона объяснила отсутствие предупреждения о баллистической угрозе накануне для Киева плохими погодными условиями.

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Украинское руководство считает такое объяснение неадекватным. В то же время украинская сторона реагирует сдержанно и подчеркивает важность своевременных предупреждений об угрозах.

Анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщил Politico, что беспокойство по этому поводу растет. По его словам, все больше людей опасаются, что истинная причина отсутствия предупреждения может заключаться не только в погоде.

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в понедельник, 12 октября, страна-террористка Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.