Трамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить Путина на саммит G20 в Майами — WP

Дональд Трамп вновь усилил давление на Украину, требуя изменения подхода Киева к переговорам с Россией. По оценке эксперта Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайса, американский президент может пытаться добиться политического урегулирования к декабрю 2026 года, когда должен состояться саммит лидеров "Группы двадцати" в Майами, куда он пригласил российского диктатора Путина.

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Об этом говорится в материале The Washington Post. Издание проанализировало последние шаги администрации Трампа в отношении Украины и России, а также реакцию российских чиновников и экспертов. В Москве считают, что изменение позиции Вашингтона может свидетельствовать об ослаблении западной поддержки Украины.

Давление на Киев

За последние десять дней после телефонного разговора Трампа с Путиным американский президент объявил о временном ослаблении ограничений на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Также Вашингтон приостановил введение новых масштабных санкций против России, ограничил доступ Украины к важным спутниковым системам, используемым на поле боя, и приостановил поставки критически важных ракет-перехватчиков.

В понедельник, 19 октября, Трамп вновь раскритиковал украинского президента. Он заявил, что пришло время, чтобы переговоры от имени Украины вел кто-то другой.

В то же время во вторник, 20 октября, специальный посланник американского президента Стив Виткофф должен был отправиться в Осло для встречи с Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Ожидалось, что к беседе также присоединится по видеосвязи зять Трампа Джаред Кушнер.

"Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия по более конструктивному пути", — сказал Стере.

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Президент Украины ранее предупредил, что страна не сможет устоять, если Соединенные Штаты будут поддерживать Россию.

"Если Соединенные Штаты поддержат Путина, это невероятно, это трагедия. Если эти две страны будут вместе, конечно, мы не победим. И мы не сможем устоять", — заявил Зеленский в интервью NBC News.

Позиция Кремля

В Москве последние решения американской администрации восприняли как свидетельство того, что Россия приближается к достижению своих целей в войне против Украины. Представители Кремля также связывают изменение американской политики с возможностями для более широкого экономического сотрудничества между двумя странами.

Главные истории дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после переговоров в Осло Виткофф должен проинформировать Путина об их результатах. Ранее Песков назвал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам признаком якобы агонии украинской власти.

"Наблюдаются некоторые последние признаки агонии. Киевский режим оказывает сопротивление. Но это не может изменить ход событий", — сказал он.

Специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев также отреагировал на последние решения Вашингтона, опубликовав пост со словом "Мат".

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Бывший самый богатый бизнесмен России, а ныне оппозиционный политик в изгнании Михаил Ходорковский заявил, что Путин, вероятно, воспользовался политической ситуацией в США, чтобы усилить своё влияние на Трампа. По его мнению, российский лидер пытается использовать слабые места американского президента.

Дизель и санкции

Одним из факторов изменения американской позиции могли стать высокие цены на энергоносители накануне промежуточных выборов в Конгресс США. По данным The Washington Post, в пятницу средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах продолжила расти и достигла 6,33 доллара за галлон. Это примерно на пять центов больше, чем неделей ранее.

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Российская сторона представила договоренности по дизельному топливу и отсрочке жестких санкций как шаг к расширению экономических связей с Вашингтоном. Дмитриев заявил, что стороны обсуждают различные инвестиционные проекты, в частности в Арктике, энергетике и сфере сжиженного природного газа.

Однако бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы Дэниел Фрид считает, что Трамп, возможно, искал повод для внутриполитической борьбы в преддверии выборов. По его оценке, американский президент пытается продемонстрировать возможность влиять на цены на топливо, а Украина оказалась в центре этого противостояния.

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Ранее, в июле, Трамп публично поддерживал Зеленского и допускал, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут помочь завершить войну. Однако впоследствии его позиция вновь изменилась на фоне затяжного конфликта США с Ираном и роста цен на нефть.

Соглашение до декабря

Эндрю Вайс из Фонда Карнеги за международный мир считает, что последние шаги Трампа могут быть связаны с подготовкой к декабрьскому саммиту G20 в Майами. По его мнению, американский президент стремится подтолкнуть Украину к политическому соглашению до встречи с Путиным.

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Вайс также отметил, что Россия пытается использовать американскую администрацию для усиления давления на Киев и добиться уступок по Донбассу. Однако, по его оценке, даже такое соглашение может стать лишь началом дальнейших требований Москвы, в частности относительно ограничения военных возможностей Украины.

Эксперт подчеркнул, что российские требования по-прежнему сложно определить, поскольку Москва не всегда прямо озвучивает свои конечные цели. В то же время в Вашингтоне, по его словам, неоднократно неправильно оценивали намерения Кремля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Зеленский рассказывал, что предлагал Трампу в отношении России, и указал на тревожные "сигналы".