Трамп сравнил войну в Украине с Ираном и анонсировал громкое решение. Видео

Президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с Ираном. В результате массированных американско-израильских ударов по иранским городам, по его версии, никто не погиб, поэтому называть происходящее войной, по словам Трампа, нельзя.

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А вот в российско-украинской войне "25 тысяч человек в месяц погибает", поэтому полномасштабное нападение РФ Трамп сравнил с Первой и Второй мировыми войнами. Цитаты американского президента опубликовало издание Clash Report.

Что сказал Трамп

Размышляя о войне США и Израиля против Ирана, американский президент попытался убедить журналистов, что это вообще не война. Для этого он сравнил события в Иране с тем, что происходит на полях российско-украинской войны – которую он, Трамп, конечно, "очень скоро урегулирует".

"И никого не было убито в течение... примерно семи месяцев, шести месяцев. И, знаете, если посмотреть на Россию и Украину – вот это война. Это настоящая война. 25 000 человек погибают в месяц. Мы, кстати, довольно скоро это урегулируем. Но 25 000 человек погибают в месяц. Они воюют днем и ночью, днем и ночью, целыми днями. И у вас есть Первая мировая война, Вторая мировая война – вот это были войны. Иран – нет", – заявил Трамп.

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Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения по урегулированию войны в Украине, которое может касаться не только Киева, но и всей Европы. Он не раскрыл его возможного содержания, не назвал потенциальных участников и не объяснил, о каких именно договоренностях идет речь.

"Не могу сказать, что именно мы обсуждали, но готовится договор о конце войны в Украине", – сказал глава Белого дома.

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Американский президент назвал будущие договоренности "прекрасными" и выразил уверенность, что "все будут в восторге" – как, по его убеждению, происходит с любыми его действиями и инициативами.

А вот положение США в противостоянии с Ираном Трамп уже традиционно попытался приукрасить.

В частности, по словам президента США, Тегеран якобы выполняет все требования Вашингтона.

"Они ничего не делают без нашего одобрения. Помните, что я вам говорил? Иран никогда не получит ядерного оружия. Они ничего не делают без нашего одобрения", – заявил он.

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То, как развивается затяжной конфликт, вполне устраивает Трампа.

"Я думаю, что все складывается очень хорошо", – оценил он ход американо-иранской войны.

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При этом Трамп не исключает возобновления ударов по Ирану

"Если нам придется завершить дело с Ираном, мы полностью готовы и заряжены", – заявил он.

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Как сообщал OBOZ.UA, Трамп обдумывает отставку Хегсета после поражения республиканцев на выборах.

Также он заявил, что готовится принимать Си и Путина в новом бальном зале.