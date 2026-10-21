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Трамп планирует подписать мирное соглашение по Украине уже в декабре на саммите G20 – СМИ

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,6 т.
Трамп планирует подписать мирное соглашение по Украине уже в декабре на саммите G20 – СМИ
Саммит G20 пройдет в США. Источник: White House

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренности о завершении российско-украинской войны в декабре 2026 года, во время саммита "Группы двадцати" (G20) в Майами. Сейчас посредник Белого дома видит себя посредником между Зеленским и Путиным, которые могли бы подписать мирное соглашение.

Американский президент хочет использовать саммит, запланированный на середину декабря, для достижения договоренностей между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание The Atlantic.

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