Трамп перенаправил средства, предназначенные для стран, помогающих Украине, в Южную Америку: в WP раскрыли подробности

Администрация Дональда Трампа перенаправила 52 млн долларов военной помощи, которые ранее были выделены Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку. Средства должны получить Панама, Перу, Эквадор и Колумбия, сообщили The Washington Post три американских чиновника.

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Решение было принято несмотря на возражения демократов в комитетах по иностранным делам Палаты представителей и Сената. Об этом сообщает The Washington Post.

Средства перенаправлены в страны Латинской Америки

В сентябре Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении перенаправить финансирование. После этого сенатор Жанна Шахин из Нью-Гэмпшира и член Палаты представителей Грегори Микс из Нью-Йорка приостановили этот процесс.

Однако в среду вечером администрация сообщила Конгрессу, что продолжит перенаправление средств. По данным чиновников, речь идет о 52 млн долларов, которые изначально были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, а теперь должны быть направлены Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии.

Шахин и Микса заявили, что это нарушает установленный ими запрет и законодательные требования относительно использования средств.

Особенно сильное сопротивление вызвало перенаправление финансирования для Словакии и Северной Македонии. Эти средства были предусмотрены дополнительным законопроектом по Украине и предназначались странам, пострадавшим от войны.

"Обе палаты Конгресса выделили эти средства для очень конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России", — говорится в письме законодателей государственному секретарю Марку Рубио.

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В Госдепе объяснили это решение борьбой с наркотерроризмом

В Государственном департаменте заявили The Washington Post, что использование этих средств в Латинской Америке лучше соответствует внешнеполитической доктрине Трампа, которая предусматривает переориентацию на Западное полушарие.

"Перераспределение средств с Ближнего Востока и Европы на Западное полушарие соответствует Стратегии национальной безопасности", — говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе отметили, что средства в регионе будут использоваться для борьбы с наркотерроризмом и обеспечения безопасности Панамского канала. Также в ведомстве заявили, что это должно укрепить партнерские отношения США в сфере безопасности и противодействовать военному влиянию противников США в Западном полушарии.

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В то же время Госдепартамент не ответил на вопрос относительно утверждений Шахин и Микса о том, что перенаправление средств, утвержденных Конгрессом, нарушает законодательные требования.

Законопроект был принят после начала полномасштабной войны

Конгресс одобрил соответствующее финансирование в 2022 году, в начале полномасштабной войны в Украине. Тогда администрация Джо Байдена оказывала давление на европейские страны, чтобы они поставляли Украине оружие для её защиты.

В то же время Вашингтон призвал неевропейские страны прекратить поставки оружия России, пытаясь изолировать Кремль.

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Целью законопроекта, помимо помощи Украине и ее ближайшим европейским соседям, было способствовать тому, чтобы другие государства начали закупать американскую военную технику вместо российской. Речь шла, в частности, о странах, которые передавали Украине свое устаревшее оружие.

В прошлом месяце представители Демократической партии встречались с чиновниками Госдепартамента, чтобы обсудить, может ли финансирование стран Латинской Америки соответствовать первоначальной цели законопроекта.

В письме к Рубио Микс и Шахин заявили, что администрация Трампа не смогла объяснить это ни во время брифингов для законодателей, ни в письменных ответах на их запросы.

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По словам законодателей, представители администрации также подтвердили, что Колумбия, Эквадор, Панама и Перу не оказывали существенной помощи в сфере безопасности Украине или европейским союзникам, пострадавшим от войны России против Украины.

Трамп уделяет больше внимания Западному полушарию

В сентябре Рубио посетил Колумбию, Эквадор и Перу, чтобы продвигать ключевые направления политики администрации Трампа в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграцией.

Правоцентристские правительства Эквадора и Колумбии, по данным The Washington Post, особенно тесно связаны с администрацией Трампа и выполнили её просьбу об углублении сотрудничества в борьбе с наркотиками.

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Трамп также неоднократно заявлял о возобновлении доктрины Монро, которая предусматривала доминирование США в Западном полушарии. Рубио заявлял, что политика администрации будет сосредоточена на "упущенных возможностях и обделенных вниманием партнерах".

Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, заявил, что европейские страны могут воспринять перенаправление средств как "предвестник" того, как администрация Трампа будет расставлять приоритеты в мировой политике.

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"Это усилит ощущение того, что европейцев могут бросить на произвол судьбы, если они не пройдут проверку на лояльность или не сделают того, чего хочет администрация в отношении Ирана", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон заключил контракты на 99,8% из $400 млн помощи Украине, которые Конгресс США выделил на текущий финансовый год в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI). Речь идет о средствах, на которые Министерство обороны США должно закупить военное оборудование у американских оборонных компаний для дальнейшей передачи Украине.

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